Marfrig vai comprar fábrica de hambúrgueres na Argentina por US$ 4,6 milhões

A Marfrig fechou acordo para compra de 100% das ações da empresa argentina Campo del Tesoro, pelo valor de US$ 4,6 milhões. A companhia é líder na produção de hambúrgueres para food service no país vizinho.

A Campo del Tesoro tem uma planta em Pilar, província de Buenos Aires, com capacidade de processamento de 15 mil toneladas por ano, atendendo principalmente uma grande empresa global de food service. A Marfrig tem capacidade total de 54 mil toneladas por ano de hambúrgueres na Argentina, com as marcas Paty e Gook Mark, atendendo inclusive mercados internacionais.

Nesta terça-feira, 6, a XP informou que fez duas alterações na sua carteira Top 10 de outubro, com a inclusão das ações ordinárias de Marfrig e Omega em substituição à Movida e Iguatemi. Continuam no portfólio B3, Banco do Brasil, Gerdau PN, Locaweb, Lojas Americanas, Vale, Vivara e Via Varejo.

Sobre a Marfrig, a corretora destaca que após registrar alta de 77% no ano até agosto, o papel registrou queda de cerca de 16% em setembro, em um movimento de provável realização de ganhos por parte dos investidores e frente à piora no cenário político brasileiro. "Entendemos que se trata de uma oportunidade de compra interessante para aumentar a exposição da carteira a commodities, uma vez que os fundamentos da empresa seguem sólidos, com exportações robustas que devem seguir beneficiando a operação na América do Sul, bem como margens atrativas na operação na América do Norte", explica.

Adicionalmente, a XP destaca a liderança da Marfrig nas questões de ESG (meio ambiente, social e governança, na sigla em inglês) relacionadas à cadeia pecuária, com destaque para a iniciativa de rastreamento de fornecedores, além do lançamento da linha de carne carbono neutra. "Reiteramos nossa recomendação de compra no papel com preço-alvo de R$ 18", diz a corretora em relatório.