AB InBev desiste de IPO de quase US$ 10 bi na Ásia e cita condições de mercado

HONG KONG - A Anheuser-Busch InBev desistiu de uma bilionária oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da filial asiática da cervejaria. A decisão foi divulgada na sexta-feira, 12, quando a companhia explicou a decisão "diante das condições do mercado". A venda das ações da empresa com sede em Hong Kong era estimada para movimentar valor entre US$ 8,3 bilhões e US$ 9,8 bilhões. A cervejaria tem na carteira marcas como Budweiser, Stella Artois, Corona e Hoegaarden, além das brasileiras Brahma e Skol.

A decisão da empresa ocorre após sinais observados na semana passada de que o preço da ação poderia sair na metade inferior da margem indicativa para a operação. A desistência joga luz sobre os diferentes momentos do mercado de ações no mundo. Enquanto o setor está aquecido nos Estados Unidos, o mesmo não ocorre na Ásia e Europa, onde a atratividade da renda variável caiu diante da preocupação sobre crescimento econômico e tensões comerciais com os EUA.

Dados da consultoria Dealogic indicam que essa desistência da AB Inbev é a terceira maior registrada até hoje. A lista é liderada pela espanhola Sociedad Estatal de Loterias y Apuestas del Estado que desistiu de um IPO de US$ 10,1 bilhões em 2011. Houve, ainda, a desistência do grupo segurador AIA que planejava oferta de US$ 10 bilhões em 2009.