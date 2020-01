Com alta da carne, inflação acelera em dezembro e fecha 2019 em 4,31%, acima do centro da meta

A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) fechou dezembro com alta de 1,15%, ante um aumento de 0,51% em novembro, informou na manhã desta sexta-feira, 10, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com isso, o resultado do IPCA de 2019 fechou em 4,31%, acima do centro da meta estabelecido pelo Banco Central, de 4,25%.

Segundo o IBGE, sem a pressão do aumento das carnes, a inflação em dezembro teria sido de 0,64% e a do ano, de 3,54%.

O resultado para o mês superou a mediana das estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que era positiva em 1,08%. O intervalo de previsões ia de 0,70% a 1,18%. Para o ano, resultado também foi acima da mediana (4,24%) e dentro das projeções (3,84% a 4,34%).

A alta atingida em 2019 é a maior desde 2016, quando o índice foi encerrado em 6,29%. O principal impacto individual na medição foi o setor de carnes, que subiu 18,06% em dezembro e 32,40% no ano. O resultado de dezembro é o maior para o mêsdesde 2002, quando chegou a 2,10%.

O grupo alimentação e bebidas apresentou a maior variação em dezembro, 3,38%, e o maior impacto, 0,83 ponto percentual entre os nove grupos de produtos e serviços pesquisados. Outros seis grupos também registraram alta no mês, com destaque para os transportes (1,54%) e as despesas pessoais (0,92%).