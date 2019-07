Bancada ruralista articula acordo para retirar da reforma da Previdência fim de benefício ao setor

BRASÍLIA - A bancada ruralista articulou um acordo para a votação de destaque (sugestão de mudança) para derrubar a oneração das exportações agrícolas na proposta de reforma da Previdência.

Em mensagens disparadas na manhã desta quinta-feira, 4, o deputado Jeronimo Goergen (PP-RS) informou que a liderança do PP na Câmara vai assinar destaque para a vota da imunidade da contribuição previdenciária nas exportações do produtor rural. O destaque também retira trava que impede o perdão da dívida do Funrural, a contribuição paga pelo produtor rural para ajudar a custear a aposentadoria dos trabalhadores.

Atualmente, os produtores rurais recolhem 2,6% sobre a comercialização de sua produção como contribuição previdenciária, mas ficam isentos quando exportam parte do que produzem. O deputado Samuel Moreira (PSBD-SP) manteve o fim do benefício, assim como propôs o governo ao enviar a proposta ao Congresso. O fim da isenção garante R$ 83,9 bilhões em dez anos.

Além de dar o perdão do passivo para a dívida do Funrural, o destaque acaba com a cobrança dessa espécie de contribuição previdenciária no futuro, segundo Goergen.

De quarta-feira, 3, para esta quinta, uma grande mobilização foi feita pela bancada ruralista e a Confederação Nacional da Agricultura (CNA) junto ao presidente Jair Bolsonaro e parlamentares para conseguir apoio para a aprovação do destaque do PP na Comissão Especial na votação desta quinta.

“Os produtores se deram conta do tamanho do problema que é tributar as exportações. Temos o exemplo aqui do lado que é a Argentina e o nosso trabalho de formiguinha foi feito”, diz Jeferson da Rocha, diretor executivo da Associação Nacional de Defesa dos Agricultores, Pecuaristas e Produtores da Terra (Andaterra).

O presidente Bolsonaro mais cedo hoje deu a senha para a articulação do acordo que está sendo costurado. Ele apelou a parlamentares da bancada ruralista para que eles "atendam" às reivindicações dos policiais militares porque, diz, eles são "nossos aliados".

"O policial militar nunca teve privilégio no Brasil. Então, qualquer discurso voltado para mudanças para policial militar, que se fala em estabelecer privilégios, não é verdade. Eu apelo aos senhores nessa questão específica. Vamos atendê-los, que seja em partes, porque os policiais militares são mais do que nossos aliados, são aqueles que dão suas vidas por nós todos brasileiros", disse Bolsonaro em evento com integrantes da Frente Parlamentar da Agropecuária, em Brasília.