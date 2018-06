Banco Central apresenta projeto do cadastro positivo com ajustes

BRASÍLIA - Após a tentativa frustrada de aprovar o projeto do cadastro positivo, o presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, apresentou alterações ao projeto que tramita na Câmara com restrições nas informações que poderão ser incluídas no cadastro, limite para o uso dos dados e a nova previsão de responsabilização legal do mau uso do cadastro. As mudanças foram apresentadas ao deputado Celso Russomanno (PRB-SP), parlamentar crítico ao projeto e que trabalhou para o texto não ser aprovado na Câmara. Se as mudanças forem aprovadas, o texto terá de voltar ao Senado.

As alterações foram apresentadas por Ilan em uma reunião nesta terça-feira, 20, na Câmara que contou com a presença de Russomanno e também do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Ao deixar o encontro, Maia demonstrou otimismo com a tramitação e disse que avanços serão vistos ainda neste semestre. Ilan não falou com a imprensa na saída.

Segundo Russomanno, o BC alterou o projeto e criou algumas restrições no alcance dos birôs de crédito na busca de informação para o cadastro. O deputado paulista explicou que, com a mudança, haverá limite na captura de dados e nem toda informação disponível poderá ser incluída no cadastro dos brasileiros. Ele, porém, não deu detalhes sobre essa limitação.

Também houve mudança na previsão de uso da informação do cadastro positivo. Segundo o deputado, a alteração limita o alcance do cadastro a cônjuges, filhos e pais. Antes, o governo queria alcance mais amplo e cogitava-se a inclusão de sócios e parentes, cita o parlamentar.

Por fim, o texto passa a prever responsabilização legal por eventual mau uso das informações do cadastro positivo. Dessa forma, dirigentes das empresas que administram os cadastros - os chamados birôs de crédito - poderão ser responsabilizados de modo semelhante ao que já acontece com a responsabilização de executivos de instituições financeiras.

"Estou preocupado com o sigilo e o cruzamento dessas informações. Essa informação pode ser usada, no limite, até pelo crime organizado, que passaria a saber quanto cada um tem na conta", disse o deputado após a reunião. A partir de agora, deputados analisarão o texto proposto para eventuais alterações. O trabalho deve começar nesta quarta-feira, 21. Quando o texto estiver considerado adequado, vai à votação na Câmara. Como houve alteração do texto que veio do Senado, se aprovado, o projeto do cadastro positivo terá de voltar à outra Casa.

Apesar das várias alterações reclamadas pelo deputado do PRB, o projeto não alterou a característica principal do funcionamento do novo cadastro positivo: o consumidor terá a opção de sair e a entrada no sistema, portanto, será automática. É o chamado "opt-out" - opção por sair, em inglês. Esse é um dos pontos mais importantes para o BC que, com a regra, permite que o cadastro comece a operar com volume expressivo de informações.