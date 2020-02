Bolsa recua e dólar sobe com receios de coronavírus

BRASÍLIA - Em meio às preocupações com o potencial impacto econômico do surto de coronavírus na China, o Ibovespa - principal índice de ações da bolsa brasileira - oscilou entre perdas e ganhos no início da sessão.

Às 13h, o Ibovespa cedia 0,63%, aos 113.058 pontos. Na Europa, por volta das 11h, o FTSE 100 de Londres caía 0,40%, o CAC 40 de Paris recuava 0,58% e o DAX de Frankfurt tinha baixa de 0,37%.

O caos instalado na cidade de São Paulo com as fortes chuvas, não impactaram no volume de negócios da Bolsa, que segue normal, na casa dos R$ 7 bilhões, com previsão de R$ 20,3 bilhões para o dia.

De acordo com o economista-chefe da corretora Nova Futura, Pedro Paulo Silveira, a baixa do Ibovespa no início do dia era influenciada pelo exterior, por conta das preocupações, na Europa, com o crescimento global. “A bolsa brasileira está tentando avaliar a intensidade das revisões de crescimento em função do coronavírus”, acrescentou.

Como o Ibovespa encerrou a sexta-feira em baixa de 1,23%, teno acelerado as perdas na reta final do pregão, a percepção era de que os investidores já haviam se antecipado, em parte, na própria sexta-feira, ao acirramento das preocupações com o coronavírus - um fator que somente hoje bateu com maior intensidade na Europa. Isso permitiu que o índice da Bolsa brasileira registrasse alguns ganhos. Há pouco, no entanto, ele havia retornado ao território negativo.

No mercado de câmbio, são as preocupações com o coronavírus que sustentam o dólar ante o real. Na esteira da alta da moeda americana ante outras dividas no exterior, o dólar à vista subia 0,11% ante o real no Brasil, para R$ 4,3257. “Eu até esperava um movimento de realização na sessão de hoje, após o dólar ter batido um pico histórico na semana passada”, comentou o diretor da assessoria de câmbio FB Capital, Fernando Bergallo. “No geral, há a percepção de que há um sobrepreço do dólar em relação o real. Mas o coronavírus influencia”, acrescentou.

No mercado de juros futuros, a expectativa gira em torno da divulgação, nesta terça-feira, da ata do último encontro do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central. Apesar de o BC ter indicado a intenção de manter a Selic (a taxa básica de juros da economia) em 4,25% ao ano no encontro marcado para março, os analistas estão em busca de detalhes sobre a percepção do BC sobre o crescimento global para 2020.

Às 11h34, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2021 estava em 4,255%, ante 4,331% da sessão regular de sexta-feira. O DI para janeiro de 2023 estava em 5,520, ante 5,56%. Já DI para janeiro de 2025 marcava 6,170%, ante 6,142%, e a do DI para janeiro de 2027 estava em 6,520%, ante 6,55%.