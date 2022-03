Broadcast Live traz autor da PEC dos Combustíveis, Carlos Fávaro, nesta quinta, às 17h

BRASÍLIA - O Broadcast Live desta quinta-feira, 10, tratará da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos Combustíveis, com o senador Carlos Fávaro (PSD-MT), às 17h. A mediação será das jornalistas Célia Froufe e Lorenna Rodrigues.

No começo de fevereiro, o senador protocolou uma proposta que permite redução de tributos sobre combustíveis sem compensações. Apelidada pela equipe econômica de "PEC Kamikaze", a medida teria impacto fiscal superior a R$ 100 bilhões, pelas projeções iniciais. Aliados do senador reagiram e resolveram intensificar o embate público com o ministro da Economia, Paulo Guedes, que chamou a proposta de "bomba fiscal".

A votação da proposta está marcada para esta quinta-feira, mas pode ficar para a próxima semana.