Caixa pagará auxílio emergencial de R$ 600 em agências e lotéricas, diz presidente do banco

BRASÍLIA - O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, afirmou, nesta sexta-feira, 27, que o banco aguarda a aprovação do Senado para poder iniciar o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 ao mês para trabalhadores informais e pessoas que estão na fila do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para receber o BPC, pago a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda.

Não há data marcada ainda para os senadores analisarem o projeto, mas a expectativa é que ocorra na semana que vem.

Guimarães disse que o pagamento deve ocorrerá em agências bancárias e lotéricas. De acordo com ele, o banco divulgará, depois da aprovação do projeto pelos senadores, um cronograma com as datas de pagamento, da mesma forma que ocorreu com o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) no ano passado.

Clientes da Caixa receberão o valor integral em suas contas. Os que não forem correntistas do banco poderão fazer transferência gratuita para outros bancos. "A Caixa fará parte do esforço sempre para ajudar a população", disse durante coletiva de imprensa ao lado do presidente Jair Bolsonaro, no Palácio do Planalto.

Caixa já fala em adiar prestações de financiamentos da casa própria por 6 meses

Guimarães disse ainda que o governo considera pausar as prestações dos financiamentos da casa própria por até seis meses. Inicialmente, o pagamento foi postergado por dois meses. Segundo ele, mais de 800 mil clientes já fizeram o pedido para adiar as prestações por dois meses. Agora, o banco já pensa em ampliar a pausa para três meses. "Se a crise se intensificar, vamos continuar postergando parcelas em todas as linhas. Pode chegar a até seis meses", declarou.

Ele destacou que os juros do cheque especial e o rotativo do cartão de crédito do banco caíram ontem para 2,9% ao mês, mas que a intenção é reduzir ainda mais. "Faremos isso matematicamente", declarou. "A população terá mais dinheiro sobrando para pagar contas", disse Guimarães.