Com escolta da PRF, distribuidoras recebem 880 mil litros de combustível no DF

BRASÍLIA – A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) informou que as distribuidoras do Distrito Federal receberam, nesta tarde de quarta-feira, 30, dez carretas com cargas de combustível.

Segundo as informações do Gabinete Integrado de Acompanhamento, foram entregues 600 mil litros de gasolina e 280 mil litros de álcool hidratado, que serão distribuídos aos postos do DF ainda nesta quarta-feira.

Os combustíveis vieram de Ipameri (GO), a 300 quilômetros de Brasília, e foram escoltados pela Polícia Rodoviária Federal. Segundo a SSP-DF, com a desobstrução total das estradas de MG e GO, é intenso o fluxo de veículo com combustíveis para abastecer os postos do Distrito Federal.

Outras 20 carretas são abastecidas em Goianésia (GO) e deverão chegar ao DF nesta quinta-feira, 31, feriado de Corpus Christi, entre seis e sete horas da manhã. A carga está sendo escoltada pela Polícia Rodoviária Federal.