Como saber se tenho conta no Banco do Brasil?

O pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 destinado a trabalhadores informais, MEIs, autônomos e desempregados, para os beneficiários inscritos no CadÚnico, são feitos tanto pela Caixa Econômica Federal quanto pelo Banco do Brasil.

Mas como saber por qual banco será feito pagamento e como saber se tenho uma conta aberta em uma das instituições?

Para quem fez o cadastro pelo site ou aplicativo do auxílio ou estava inscrito no CadÚnico e tinha conta na Caixa, o crédito será feito pela Caixa Econômica.

Ao Estado, o Banco do Brasil informou que os pagamentos serão realizados apenas para clientes que já têm conta corrente ou poupança aberta no banco. Nesse caso, são abertas contas poupança especiais com a variação 73 na numeração, exclusiva para o pagamento do benefício.

As novas contas são vinculadas às contas originais e foram criadas automaticamente, sem necessidade de apresentação de documentos, e não estão sujeitas a tarifas. Os clientes podem movimentar o dinheiro disponível nessas contas com os cartões de débito que têm em mãos.

Como saber se tenho conta no BB?

O Banco do Brasil oferece uma consulta por CPF no site www.bb.com.br/auxilio. Para fazer a consulta, basta clicar no botão amarelo no canto direito superior da página, digitar o número do CPF e fazer a verificação de robô.

A maior recomendação do banco é que os clientes façam a consulta pela internet para evitar aglomerações nas agências. A instituição também envia mensagens por SMS e em extratos bancários caso o cliente seja contemplado com o auxílio.

Se eu não tiver conta no BB, como vou receber o auxílio?

O Banco do Brasil está pagando o benefício apenas aos clientes do banco por meio das contas vinculadas com variação 73. Caso você não seja cliente do banco, o auxílio será pago pela Caixa Econômica.

Se eu tiver conta no BB, mas tiver perdido acesso a ela, o que faço?

Se você tiver uma conta ativa na instituição, ou seja, se a conta não tiver sido encerrada, é possível criar uma nova senha pela internet ou pelo aplicativo do banco por meio da Central de Senhas.

Também é possível solicitar a primeira senha a um gerente de relacionamento pelo telefone 4003-3001. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

