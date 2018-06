Copa do mundo pode movimentar R$ 20 bi no País, segundo pesquisa

Segundo uma pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), a Copa do Mundo, que será realizada na Rússia durante os meses de junho e julho, deve movimentar R$ 20,3 bilhões nos setores de comércio e serviços no Brasil. O levantamento projeta que 60 milhões de brasileiros devem consumir produtos ou serviços que estejam relacionados ao evento.

De acordo com o estudo, o gasto médio por encontro dos torcedores que assistirão aos jogos dentro de casa ou na residência de conhecidos gira em torno de R$ 119. O número é ainda maior para os que decidem sair de casa para acompanhar as partidas e chega a R$ 128. De acordo com a pesquisa, os locais de compras que mais devem ser frequentados para aquisição dos produtos ligados à Copa são supermercados, 68%, lojas de rua, 35%, e camelôs 28%.

A pesquisa mostra que a maioria dos torcedores que terão gastos com o mundial pretende pagar à vista, mas que o cartão de crédito também será utilizado por 25% dos entrevistados. Ainda de acordo com o levantamento, 37% dos torecedores que vão assumir gastos durante o próximo mês não têm a intenção de analisar as condições de orçamento para assumir essas despesas.

Entre os que devem gastar para acompanhar as partidas, o consumo de alimentos em sua própria residência ou na casa de amigos ou parentes foi o mais comum entre os entrevistados, correspondendo a 91% do total. 87% ainda afirmam que consumirão bebidas, dentre os quais 74% apontaram preferência pelo consumo de cerveja, seguidos de 72% que afirmaram preferir os refrigerantes.Dentre os alimentos, os tira-gostos, com 56%, itens para churrasco, 49%, pipocas, 37% e salgados, 31%, devem ser os mais consumidos.

E, para 41% dos entrevistados, é alta a chance do Brasil se sagrar hexacampeão da competição.

Metodologia. A pesquisa ouviu 1.061 consumidores em todas as capitais para detectar o percentual de quem vai assistir e acompanhar a Copa do Mundo. Posteriormente, a pesquisa se aprofundou a partir de 843 entrevistados que pretendem acompanhar ao evento. As margens de erro são de 3,0 e 3,4 pontos percentuais, respectivamente.