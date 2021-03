Bolsa sobe 1,3% e dólar tem leve queda de 0,1% após aprovação de PEC no Senado

A Bolsa brasileira fechou em alta de 1,35%, aos 112.690,17 pontos nesta quinta-feira, 4, pressionada pela queda consistente dos índices de Nova York, no dia em que o Senado aprovou em segundo turno o texto da PEC que vai destravar o auxílio, mantendo contrapartidas fiscais, essenciais para assegurar o respeito ao teto de gastos. No câmbio, o dólar, assim como o mercado americano, foi pressionado pelo cenário econômico americano e terminou a R$ 5,6582, leve queda de 0,11%.

Os senadores estipularam em R$ 44 bilhões o limite para o custo total da retomada do benefício. O governo ainda não divulgou, porém, detalhes da volta do auxílio, como os valores, a quantidade de prestações e nem quando começará o pagamento. O texto agora segue para votação da Câmara. Na máxima do dia, com a aprovação da PEC no Senado, o índice chegou a subir forte aos 144,4 mil pontos.

Enquanto isso, sem o auxílio, os brasileiros seguem retirando os recursos que estavam parados na poupança. Segundo o Banco Central, a caderneta de poupança fechou o mês de fevereiro de 2021 com nova saída, no segundo mês seguido de saques líquidos após dez meses consecutivos de captações. Dados divulgados mostram que saíram da poupança R$ 5,832 bilhões líquidos no mês passado.

No câmbio, no entanto, a aprovação da PEC Emergencial com contrapartidas fiscais ficou em segundo plano, após o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) dizer que não quer um "aperto persistente" nas condições financeiras, em se tratando das medidas de estímulo atualmente adotadas pela entidade monetária, como a compra de títulos públicos, por exemplo.

Powell também disse que a volatilidade recente no mercado títulos do Tesouro americano chamou sua atenção "notavelmente", mas que qualquer alta da inflação no curto prazo será transitória, pois a economia americana ainda tem um longo caminho a percorrer até a recuperação da crise gerada pela pandemia. O tema tem causado mal estar não apenas no câmbio, mas no mercado acionário, que temem uma debandada de investidores, devido ao aumento recorde dos rendimentos dos títulos do Tesouro americano, considerados um dos ativos mais seguros do mundo e a principal opção de investimento em momentos de crise como o atual.

Após o discurso, o dólar saiu de R$ 5,57 na abertura, baixa de 1,64% ante o real, para o patamar de R$ R$ 5,65 no final. No horário acima, em Nova York, Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq se firmaram em quedas de 1,32%, 1,50% e 2,22% cada, também após a fala de Powell.