Com vitória de Biden e vacina, dólar cai para R$ 5,22 e Bolsa sobe

A semana começou com tom de otimismo generalizado nos mercados internacionais após a vitória do candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, em cima do republicano e atual presidente do país, Donald Trump, e com a notícia de que a vacina experimental desenvolvida pela Pfizer, em parceria com a BioNTech, se mostrou 90% eficaz na prevenção do coronavírus, de acordo com dados preliminares da terceira fase dos ensaios clínicos.

O dólar, que iniciou as negociações desta segunda-feira, 9, em queda, chegou a ser cotado a R$ 5,22, no menor patamar desde 17 de setembro deste ano. A Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, abriu em forte alta e voltou aos 104 mil pontos.

Às 10h45, o dólar recuava 2,22%, cotado a R$ 5,2741 e o Ibovespa subia 3,38%, para os 104.333,84 pontos. Nas casas de câmbio, de acordo com levantamento realizado pelo Estadão/Broadcast, o dólar turismo é negociado perto de R$ 5,50. A moeda americana acumula, mesmo com a forte queda desta segunda, valorização superior a 30% neste ano. No início de janeiro, a cotação girava em torno de R$ 4.

Os papéis do setor bancário reagiram com alta ao noticiário sobre a vacina. Itaú Unibanco PN dispara 8,14%, Bradesco ON salta 7,47%, e a ação PN, 7,88%, Banco do Brasil ON avança 7,05% e as Units de Santander Brasil têm alta de 7,55%. Apesar de não ser operacionalmente afetado pela pandemia, o setor é um dos mais prejudicados na B3 pela crise, pois os bancos tiveram de aumentar suas provisões contra a inadimplência, o que teve forte impacto sobre seus lucros e rentabilidade.

As ações PN de Gol e Azul e as ON de CVC também dispararam nesta manhã, com ganhos de 16,24%, 11,65% (paralisada por leilão, após oscilação máxima permitida) e 10,69%, respectivamente. As duas empresas citadas têm sido afetadas medidas de isolamento para evitar a disseminação do vírus. De acordo com o CEO da Pfizer, Albert Bourla, diante do anúncio desta segunda, "estamos a um passo significativo mais perto de fornecer às pessoas em todo o mundo uma inovação muito necessária para ajudar a colocar fim a esta crise de saúde global."

Os contratos futuros de petróleo também aceleraram os ganhos. Às 10h34, o barril do WTI para dezembro disparava 10,45%, a US$ 41,06, e o do Brent saltava 9,38%, a US$ 43,15. As ações ON da Petrobrás tinham alta de 9,86% no mesmo horário.

Contribui também com o avanço das empresas a queda de 2,5% do dólar, a R$ 5,25, já que cerca de 70% dos custos das empresas aéreas estão atrelados à moeda americana, de acordo com analistas. Há pouco, o Ibovespa subia 3,53%, aos 104.488 pontos.