Bolsa volta aos 119 mil pontos e dólar vai a R$ 5,30 após confusão no Congresso americano

Uma confusão no Capitólio americano, com manifestantes pró-Trump invadindo o prédio no dia da cerimônia que confirmaria a vitória do presidente eleito Joe Biden, limitou a alta da Bolsas de Nova York e, consequentemente, da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, nesta quarta-feira, 6, que perdeu o patamar dos 120 mil pontos. O aumento da tensão também pressionou o dólar, que fechou com alta de 0,80%, a R$ 5,3024.

A confusão se iniciou após o presidente Donald Trump reclamar nas redes sociais da atitude de seu vice-presidente, Mike Pence, ter se recusado a travar a cerimônia de reconhecimento da vitória de Biden. Mais cedo, Trump já havia dito que nunca desistirá e nunca admitirá a derrota nas urnas.

Em Nova York, as Bolsas seguraram os ganhos: Dow Jones e S&P 500 tinham altas de 1,58% e 0,98%, enquanto o Nasdaq invertia o sinal e caía 0,37% às 17h33. Por aqui, o Ibovespa se mantém em alta, mas consideravelmente menor, de apenas 0,25%, 119.679,75 pontos.

Apesar do aumento da tensão, ainda ajudam os índices nesta quarta, o andamento das eleições para o Senado americano na Geórgia, após os democratas terem conseguido uma das duas cadeiras disponíveis no Estado. Com a primeira vitória confirmada, o partido de Biden fica mais perto de também conquistar o controle da Casa.

Diante das perspectivas de que os democratas assumam o controle do Senado dos EUA, o líder da bancada do partido na Casa, Chuck Schumer, afirmou que uma das prioridades do novo Congresso será aprovar uma rodada de pagamentos de US$ 2 mil à maioria dos americanos, para ajudá-los em meio à crise provocada pelo coronavírus. "Vamos trabalhar com [o presidente eleito] Joe Biden para conquistar mudanças ousadas", prometeu, em coletiva de imprensa.

Por aqui, o investidor segue atento ao cenário político local, com o andamento da eleição para a presidência da Câmara. Hoje, Baleia Rossi (MDB-SP) oficializou sua candidatura para a Casa. Ele conta com o apoio do atual presidente Rodrigo Maia (DEM-RJ).