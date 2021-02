Em linha com desempenho de NY, mercados internacionais têm alta

As Bolsas da Ásia fecharam majoritariamente em alta nesta quarta-feira, 3, na esteira de mais um dia de ganhos em Nova York. As chinesas, por outro lado, caíram após a divulgação de dados fracos de atividade da segunda maior economia do mundo.

O viés positivo no lado asiático veio depois de as Bolsas de Wall Street subirem na terça-feira, 2, pelo segundo dia consecutivo, após amargarem fortes perdas na última semana em meio a ataques especulativos. Além de a especulação ter perdido força de lá para cá, investidores em Wall Street e em outras partes do mundo estão mais esperançosos de que o governo Biden avance em negociações com a oposição republicana para o lançamento de um novo pacote fiscal em reação à pandemia de covid-19.

Na China continental, por outro lado, os mercados ficaram no vermelho após dados de atividade econômica (PMIs) indicarem que o gigante asiático está crescendo em ritmo mais fraco. O PMI de serviços chinês diminuiu de 56,3 em dezembro para 52 em janeiro, atingindo o menor nível em nove meses, embora tenha se mantido acima da marca de 50 que indica expansão, segundo pesquisa da IHS Markit em parceria com a Caixin Media. O PMI composto, que abrange serviços e indústria, caiu de 55,8 para 52,2 no mesmo período.

Bolsas da Ásia

O índice japonês Nikkei subiu 1% em Tóquio, a 28.646,50 pontos, impulsionado por ações financeiras e de seguradoras, enquanto o sul-coreano Kospi avançou 1,06% em Seul, a 3.129,68 pontos, o Hang Seng teve modesta valorização de 0,20% em Hong Kong, a 29.307,46 pontos, e o Taiex registrou ganho marginal de 0,07% em Taiwan, a 15.771,32 pontos.

A Bolsa de Xangai recuou 0,46% nesta quarta, a 3.517,31 pontos, e a de Shenzhen caiu 0,87%, a 2.380,79 pontos. Na Oceania, a Bolsa australiana teve ganhos pelo terceiro pregão seguido, com alta de 0,92% do S&P/ASX em Sydney, a 6.824,60 pontos.

Bolsa da Europa

As bolsas europeias abriram em alta nesta quarta-feira, após o Santander divulgar projeções de rentabilidade que agradaram e na esteira dos índices futuros das Bolsas de Nova York, que são favorecidos por menor especulação e expectativas em torno de um novo pacote fiscal nos Estados Unidos. Nas próximas horas, investidores na Europa vão monitorar uma série de indicadores da região e também dos EUA. Às 5h16, no horário de Brasília, a Bolsa de Londres subia 0,72%, a de Frankfurt avançava 0,79% e a de Paris se valorizava 0,71%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham ganhos de 2,27%, 1,30% e 0,42%, respectivamente. Na capital espanhola, a ação do Santander saltava 3,2%.

Petróleo

Os contratos futuros do petróleo operam em alta na madrugada desta quarta-feira, ampliando significativos ganhos de cerca de 2% da sessão anterior, após o American Petroleum Institute (API) estimar no fim da tarde de ontem que o volume de petróleo bruto nos EUA teve queda de 4,3 milhões de barris na última semana e com expectativas de avanços em negociações para o lançamento de um novo pacote fiscal pelo governo americano.

Nas próximas horas, investidores ficarão atentos a uma reunião do Comitê de Monitoramento Ministerial Conjunto (JMMC, na sigla em inglês) da Opep+ e ao levantamento oficial do Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) sobre estoques dos EUA, que inclui números de produção. Às 4h37 (de Brasília), o barril do petróleo WTI para março avançava 0,69% na Nymex, a US$ 55,14, enquanto o do Brent para abril subia 0,78% na ICE, a US$ 57,91.