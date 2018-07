'Eu e Trump apoiamos totalmente independência do Fed', diz secretário do Tesouro dos EUA

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, disse neste sábado, 21, que ele e o presidente Donald Trump apoiam totalmente a independência do Federal Reserve (Fed, o Banco Central dos EUA) e que Trump não está tentando interferir nos mercados de câmbio.

Seus comentários foram feitos após o presidente americano acusar a China e a União Europeia de manipular suas moedas e taxas de juros para tornar suas economias mais competitivas, enquanto o dólar se fortalece a cada dia e os EUA caminham para mais elevações de juros.

Mnuchin, que falou antes de uma reunião entre os ministros de finanças do G-20 e banqueiros centrais em Buenos Aires, fez questão de minimizar os comentários feitos por Trump durante essa semana. "Eu e o presidente apoiamos totalmente a independência do Fed", acrescentando que os EUA não estão tentando interferir nos mercados de câmbio. Segundo ele, o dólar está forte devido ao impacto das perspectivas de altas de juros no longo prazo.

Nexta sexta-feira, em seu Twitter, Trump escreveu que "a China, a União Europeia e outros têm manipulado suas moedas e [mantido] os juros baixos, enquanto os EUA estão elevando e o dólar fica mais e mais forte a cada dia - o que retira nossa grande vantagem competitiva". Na opinião dele, não há um ambiente justo na arena internacional.

No dia anterior, em entrevista à CNBC, Trump criticou o movimento de aperto monetário do Fed e disse que não está "empolgado" com as elevações nas taxas de juros promovidas pela autoridade monetária do país. "Eu não concordo com as altas de juros. Não estou empolgado porque nossa economia está acelerando, e, toda vez que nossa economia acelera, o Fed quer elevar os juros novamente", afirmou. A atitude de Trump foi vista como incomum porque raramente a Casa Branca opina sobre os rumos da política monetária do país. / Dow Jones