EUA sobem 25% de suas tarifas para produtos da China, que promete “contramedidas”

WASHINGTON - Os Estados Unidos aumentaram nesta sexta-feira, 10, as tarifas sobre importações chinesas, indo dos atuais 10 a 25%, sobre um total de produtos avaliado em US$ 200 bilhões. A medida turva as negociações com Pequim para conter a guerra comercial entre as duas maiores economias mundiais, que começaram uma importante rodada de negociações nesta quinta.

Às 12h01 (horário local da Costa Leste dos EUA, 1h01 de Brasília) entrou em vigor o aumento nas tarifas a mais de 5 mil produtos chineses, anunciado no último domingo pelo presidente americano, Donald Trump. Desde ontem, a China tenta impedir que a medida fosse implementada, mas as negociações em Washington terminaram sem acordo.

Em comunicado divulgado minutos após o anúncio dos EUA, o Ministério do Comércio da China lamentou “profundamente” a decisão de Trump e disse que as negociações com Washington "estão em desenvolvimento". O gigante asiático afirmou ainda que precisará adotar "as contramedidas necessárias", mas espera que ambas as partes "trabalhem juntas para resolver os problemas existentes por meio da cooperação e do diálogo".

O jantar de trabalho realizado ontem pelo principal negociador da China, o vice-primeiro-ministro Liu He, com o chefe de comércio exterior Robert Lighthizer e o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, não alterou os planos de Washington. Liu voltará a se reunir hoje com os negociadores americanos, na tentativa de conseguir um pacto que permita retirar, reduzir ou conter o impacto das tarifas.

O anúncio no domingo revolucionou os mercados e aumentou a incerteza sobre as negociações entre as duas potências, que até uma semana atrás pareciam estar se aproximando da assinatura de um acordo comercial. O aumento das tarifas hoje afeta mais de um terço das exportações anuais chinesas para os EUA, incluindo produtos como cereais, têxteis, materiais de construção, produtos químicos e combustíveis. / EFE