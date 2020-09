Fundador da Petz recomeçou do zero após falência e leva sua rede à Bolsa

Em abril de 2018, o empresário Sergio Zimerman disparou uma mensagem pelo WhatsApp a seus contatos telefônicos anunciando a novidade: acabara de ser eleito "Empresário do Ano" pela Alshop, a associação dos lojistas de shoppings. O reconhecimento tinha sabor especial: antes de emergir como figura relevante no varejo nacional, ele havia amargado uma falência. Foi justamente dessa experiência que afirma ter adquirido o aprendizado para o êxito dos dias atuais. Empreendedor desde a infância, hoje aos 54 anos, Zimerman preside a Petz, maior rede de pet shop do País, que fundou em 2002. Após uma disputada oferta inicial de ações (IPO), que movimentou R$ 3,03 bilhões, a empresa estreia na B3 nesta sexta-feira, 11, no que deve se tornar o maior IPO do ano até agora.

O empresário nasceu e cresceu no bairro do Brás, onde seu pai mantinha uma confecção de roupas infantis. Chegou a planejar uma carreira na engenharia civil, mas não passou do curso secundário de edificações na Escola Técnica Federal. Aos 18 anos, estava desanimado por não conseguir emprego. Foi quando teve seu fusca roubado e resolveu investir o dinheiro do seguro em uma empresa de animação de festas infantis, que se resumia a ele e a namorada. O negócio logo prosperou e o palhaço Salsicha saiu de cena para dar lugar ao pequeno empresário de festas infantis.

Dali em diante, o espírito empreendedor levou Zimerman a saltar de um negócio para outro, sempre maior e mais complexo. Abriu adegas na vizinhança, que evoluíram para uma pequena rede de supermercados, a Super do Brás. O passo seguinte foi abrir uma empresa atacadista de alimentos, bebidas e artigos de perfumaria, em 1991. O crescimento rápido do negócio, o alto nível de endividamento e, principalmente, a inexperiência na gestão levaram à quebra da empresa de 600 funcionários dez anos depois. Disposto a não desistir, ele mapeou as lições do tropeço e traçou novos planos. Cursou administração de empresas e fez cursos de gestão de varejo, buscando a profissionalização que faltava para recomeçar do zero.

Simultaneamente, passou a se dedicar à pesquisa sobre aquela que seria sua nova empreitada. Com um galpão de 3 mil metros quadrados na Marginal do Tietê, na região do Pari, pensou em instalar ali uma loja de cosméticos, mas desistiu porque o local não tinha movimento expressivo de pedestres. Pensou em uma loja de brinquedos, mas a sazonalidade do negócio e a forte concorrência tornavam a atividade arriscada. Ao conhecer as lojas da Cobasi, de produtos para animais de estimação, não teve dúvidas: seu novo empreendimento seria naquele mesmo ramo.

Escaldado pela falência, procurou a Cobasi na tentativa de se tornar um franqueado, mas foi barrado pela informação de que a empresa não operava com o sistema de franquias. A solução foi abrir sua própria empresa, em 2002, tornando-se o principal concorrente de sua fonte de inspiração. O nome escolhido, Pet Center Marginal, denunciava que Zimerman não imaginava até onde chegaria. A ideia, inicialmente, era apenas sustentar a família.

Em 2013, porém, ele já tinha 27 lojas e faturamento em torno de R$ 200 milhões. Começou novamente a sentir o peso do negócio e, para não correr o risco de quebrar mais uma vez, partiu para um novo desafio: fechou negócio com o fundo americano Warburg Pincus e vendeu o controle da empresa. Como esperado, o crescimento se acelerou e a mudança de nome foi inevitável. Hoje, a Petz cresce ao ritmo de 30% ao ano, o triplo da média do mercado pet brasileiro. Tem 114 lojas em 14 Estados e no Distrito Federal, uma rede de centros veterinários e mais de 4 mil funcionários. Em 2019, o faturamento alcançou R$ 1,1 bilhão.

No primeiro semestre de 2020, passou pela pandemia do novo coronavírus vendo quadruplicarem as vendas por e-commerce, atingindo patamares que a companhia não imaginava atingir antes de um prazo de cinco anos, mas para o qual já estava operacionalmente preparada. Parte dos recursos do IPO serão utilizados para expansão da rede e aprimoramento de tecnologia, informa o prospecto da oferta. Confessadamente contagiado pelo "vírus do empreendedorismo", o empresário provavelmente já deve ter imaginado ver suas quatro letrinhas azuis se expandindo para fora do País.