Governo indica 10 nomes para o conselho da Petrobras, incluindo os de 6 novos conselheiros

RIO - O Ministério de Minas e Energia divulgou nesta quinta-feira, 9, a lista com os nomes indicados para o Conselho de Administração da Petrobras, confirmando o nome do secretário de Desburocratização do Ministério da Economia, Caio Paes de Andrade, para o lugar do presidente demissionário, José Mauro Coelho.

A indicação dos novos membros do conselho era esperada pela liderança da Petrobras para agendar a Assembleia-Geral Extraordinária (AGE) de acionistas da empresa, que irá analisar as indicações, incluindo a troca de comando na empresa.

Leia Também Petrobras indica que preço do diesel continuará a subir, dois dias após pacote do governo

O ministério enviou 10 nomes para a composição do conselho, e apenas quatro membros foram mantidos: Ruy Flaks Schneider e Márcio Weber, indicados pela União; e os representantes dos acionistas minoritários José João Abdala Filho e Marcelo Gasparino da Silva.

Foram confirmados os nomes de Edison Antonio Costa Britto Garcia; Ieda Aparecida de Moura Gagni e Jonathas Assunção Salvador Nery de Castro, que tiveram seus nomes vazados nos últimos dias.

Também foram indicados Ricardo Soriano de Alencar e Gileno Gurjão Barreto, este último para a presidência do Conselho.

"O governo federal renova o seu compromisso de respeito à sólida governança da Petrobras, mantendo a observância dos preceitos normativos e legais que regem a empresa", disse o MME em nota.

Os nomes indicados passarão agora pelos órgãos de elegibilidade da Petrobras e, se aprovados, serão levados à AGE, ainda sem data marcada.