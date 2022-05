Governo decide reduzir imposto de importação de vergalhão de aço e de carnes de boi e frango e trigo

BRASÍLIA - O comitê executivo da Câmara de Comércio Exterior (Camex) decidiu reduzir de 10,8% para 4% a alíquota do imposto de importação sobre o vergalhão de aço, informaram fontes ao Estadão/Broadcast. Outros produtos iveram a taxa zera até o dia 31 de dezembro de 202, entre eles carne de boi e de frango - incluindo pedaços e miudezas congeladas -, do trigo, da farinha de trigo, do milho em grão, das bolachas, dos biscoitos e do ácido sulfúrico. A medida vale a partir desta quinta-feira, 12 A tarifa de importação do fungicida Mancozeb também foi reduzida de 12,6% para 4%.

A Camex reúne diversos ministérios, incluindo o da Economia, e integrantes da Presidência da República. Segundo a secretária-executiva do órgão, Ana Paula Repezza, queda nas alíquotas dos tributos dos produtos derivados do aço terá impacto na inflação por meio da construção civil e o pleito era analisado há oito meses.

O corte vem mesmo depois do pleito de representantes do setor de aço, que peregrinaram na terça por Brasília, e atende a pedido da indústria da construção civil, que afirma que o aço tem peso importante na fabricação de residências, especialmente do programa “Casa Verde Amarela”.

Na segunda-feira, como antecipou o Estadão/Broadcast, fontes do governo anteciparam a redução para 11 setores, com a justificativa de tentar combater o aumento da inflação.

A redução do imposto colocou em guerra dois gigantes da indústria nacional: os setores de siderurgia e da construção civil. No pano de fundo está a disputa eleitoral deste ano e o risco de aumento de demissões no segundo semestre, justamente no auge da campanha eleitoral.