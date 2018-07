Indicados pedem para ter nome excluído de chapa de Abilio na BRF

O executivo Augusto Cruz, ex-Pão de Açúcar, enviou comunicado nesta quarta-feira, 11, à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e à BRF pedindo a exclusão de seu nome da chapa montada pelo empresário Abilio Diniz para o novo conselho de administração da companhia de alimentos. Cruz, indicado em fevereiro pelos fundos de pensão Previ (Banco do Brasil) e Petros (Petrobrás) para presidir o colegiado da BRF, disse que teve o seu nome incluído na chapa concorrente montada por Abilio na sexta-feira passada, sem ser consultado.

Cruz disse que está alinhado a Petros e Previ. “Não participei da reunião realizada na quinta e na sexta-feira. Não fui consultado.” Peter Taylor, gestor do fundo britânico Aberdeen, também acionista da BRF, manifestou ontem apoio à chapa dos fundos e disse ter sido informado que os conselheiros foram incluídos sem ser consultados.

Crise. A ausência de consulta prévia a integrantes da chapa reforça a ideia de que a lista de Abilio foi feita às pressas para manter poder de barganha do empresário e da Tarpon junto aos fundos de pensão. Na chapa de Abilio, Luiz Fernando Furlan é indicado como presidente do conselho. Flavia Almeida, da Península, e o ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, também fazem parte.

A decisão de compor nova chapa ocorreu após dois dias de reunião do conselho. A disposição era oficializar um acordo entre o empresário e os fundos, que possibilitasse a votação de chapa única e incluísse a renúncia de Abilio do conselho. Mas o empresário recuou e houve impasse em relação aos nomes que iriam compor o novo colegiado – discordância que permanece.

No centro do problema, está a insistência de Abilio em exigir a saída do advogado Francisco Petros, representante da Petros, da relação para o conselho. A Petros já manifestou que não abre mão de mantê-lo e não vê motivo para trocá-lo. Ele figura como vice-presidente da chapa apresentada pelos fundos.

Petros e Previ pretendem ainda chegar a um acerto com Abilio, que vem sendo representado nas conversas por Eduardo Rossi, executivo da Península. Apesar de juntos terem participação de 22% – superior à de Abilio e Tarpon, que possuem cerca de 12,5% – os fundos de pensão preferem o consenso. Temem que a disputa aberta na assembleia leve a um desfecho incerto. Uma possibilidade é que Abilio e Tarpon exijam o uso de voto múltiplo. Nas contas dos fundos, eles podem ficar com um número de assentos maior do que já possuem.

Procurados, Abilio, BRF, Francisco Petros e os fundos de pensão Previ e Petros não comentam. Em nota, a CVM disse que foi comunicada e a questão será analisada em processo.

Furlan indicou Luiza Trajano para compor chapa

Luiz Fernando Furlan, conselheiro da BRF e indicado pelo empresário Abilio Diniz para ser o novo presidente do conselho de administração da companhia, indicou o nome da empresária Luiza Trajano para compor a nova chapa. Segundo Furlan, Abilio vai convocar reunião do conselho para a próxima semana para anunciar a indicação. A ideia é que Luiza substitua Augusto Cruz, indicado para ser o chairman do colegiado na chapa dos fundos de pensão. Herdeiro da Sadia, Furlan é apontado como o nome que poderá coordenar a reestruturação da BRF, que vive uma crise. Luiza foi convidada para ser conselheira e teria aceito. Procurada, a empresária, presidente do conselho do Magazine Luiza, não retornou os pedidos de entrevista