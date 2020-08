Nova campanha do 'Estadão' convida o leitor para debater grandes temas

Uma nova campanha do Estadão entra no ar neste domingo, 23, com o posicionamento de marca “Vem pensar com a gente”. A ideia é, em tempos de polarização nas redes sociais, convidar toda a sociedade a debater, a partir de sólidas bases de informação, temas importantes para o desenvolvimento do Brasil no longo prazo. O primeiro filme da campanha, que foi criada pela agência Lew’Lara\TBWA, estreia no intervalo do Fantástico, da Rede Globo.

O filme, no entanto, é somente o pontapé inicial de uma campanha multiplataforma que vai se estender pelas próximas semanas, com a continuidade da exibição em televisão – tanto nos principais telejornais quanto nas novelas e programas de entretenimento da Rede Globo –, mas também em mídia online, rádio e impressa, incluindo todas as plataformas do Estadão. O objetivo é mostrar que a marca de 145 anos está disposta a inovar, aprender e evoluir a partir do constante intercambio de ideias com seus leitores, oferecendo sua curadoria de informação como ponto inicial para o diálogo social.

A campanha começou a ser desenvolvida no início do ano, a partir de uma imersão da equipe da Lew’Lara\TBWA e de pesquisas qualitativas sobre a imagem do Estadão com o público. E logo ficou claro o anseio das pessoas pelo diálogo de qualidade e também a necessidade de a marca se mostrar disposta a ouvir. “O Estadão tem a credibilidade de 145 anos de história. Fomentaremos ainda mais o diálogo, buscando sempre criar um impacto positivo na sociedade”, diz Leonardo Contrucci, diretor executivo de estratégias digitais e mercado leitor do Grupo Estado.

Como a nova campanha deixa claro, o convite “Vem pensar com a gente” celebra a importância da liberdade de informação e do pensamento crítico – as melhores ferramentas contra as notícias falsas e a desinformação. Para Roberto Crissiuma Mesquita, presidente do conselho de administração do Grupo Estado, é um marco na história da companhia. “Com esse novo posicionamento, reforçamos o propósito do Estadão de gerar impacto positivo na vida das pessoas e do País, através de uma relação próxima e de confiança com a sociedade, por meio de conteúdos úteis, confiáveis e relevantes”, afirma.

Grandes temas

O Estadão também vai, a partir de agora, propor debates e receber ideias de assuntos vistos como essenciais por seus leitores. Junto com a campanha “Vem pensar com a gente”, a empresa lança a iniciativa editorial “Retomada Verde”, que tem o objetivo de mostrar como a sustentabilidade em seu conceito mais amplo pode ser inserida no projeto de desenvolvimento do País depois da pandemia de coronavírus. O Estadão vai publicar, em todas as suas plataformas, uma série de reportagens especiais, vídeos e conteúdos multimídia para incentivar as pessoas a pensarem sobre esse tema. A empresa ainda promoverá seminários online com o tema “Retomada Verde”.

A partir da iniciativa sobre sustentabilidade e de outros assuntos que serão introduzidos nos próximos meses, o diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Caminoto, espera que a companhia possa abrir espaço para o debate em um momento ainda pautado pela polarização. “A nossa missão é oferecer à sociedade brasileira informação correta, atualizada e criar um diálogo aberto sobre os principais temas da nossa atualidade”, diz o executivo. “Em um cenário tão desafiador como o atual, o jornalismo tem um papel importante na construção da história do País.”

Multiplataforma

Além de se mostrar aberto ao debate, o Estadão aproveita a oportunidade para ressaltar que o jornal é hoje um ambiente multiplataforma, englobando site, celular, tablet, impresso, podcasts e rádio. A marca tem uma importante presença nas mídias sociais, com mais de 20 milhões de seguidores nos perfis no Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok e YouTube. “A profunda transformação na forma que a sociedade gera e consome conteúdo fez com que o Estadão se tornasse multiplataforma. Queremos construir uma relação, um diálogo com a sociedade brasileira nas diferentes formas em que nosso jornalismo é acessado”, ressalta Francisco Mesquita, diretor-presidente do Grupo Estado.

O sócio-fundador da Lew’Lara\TBWA, Luiz Lara, diz que a revolução digital do Estadão foi vital para o desenvolvimento do conceito “Vem pensar com a gente”. Com a maior parte dos leitores agora concentrada no mundo online, explica Lara, é possível partir para o diálogo – com a maturidade para escutar opiniões distintas e até mesmo lidar com discursos inflamados dos “haters” presentes nas redes sociais. “Este novo posicionamento evidencia essa postura interativa e relacional que o Estadão, como curador, terá num diálogo permanente com seus leitores que querem refletir, ler, ouvir, ver e compartilhar as notícias”, diz o publicitário.