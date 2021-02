Para segurar o dólar, BC vende US$ 920 milhões de reservas internacionais

BRASÍLIA e SÃO PAULO - Para segurar a cotação do dólar, o Banco Central vendeu US$ 920 milhões das reservas internacionais brasileiras em um leilão à vista nesta quinta-feira, 25. A ação do BC ocorreu entre 13h20 e 13h25, depois que a moeda americana chegou a R$ 5,51. Com o leilão, as cotações voltaram para menos de R$ 5,50.

Na segunda-feira, o BC já tinha entrado no mercado para segurar o dólar com leilão de US$ 1 bilhão, mas por meio de outro instrumento. A intervenção foi feita por swap cambial, um tipo de contrato ligado ao câmbio que, ao ser negociado pelo BC, tem efeito equivalente à venda de dólares no mercado futuro. Como o mercado futuro da moeda americana é o mais líquido no Brasil, sempre que negocia swaps o BC acaba por afetar também as cotações do dólar à vista - utilizado em transações comerciais, remessas ao exterior e operações entre instituições financeiras, por exemplo.

Nesta quinta, além dos fatores internos, os investidores estão temerosos com a aceleração da inflação na economia mundial, o que ajuda a fortalecer o dólar e pressionar os ativos de riscos pelo mundo.

As Bolsas em Nova York caem e aqui o Ibovespa passou a recuar no começo da tarde, com peso também dos papéis da Petrobrás (-0,86%), que passaram a recuar com declarações de Jair Bolsonaro sobre o novo comando da empresa. Às 13h31, o Ibovespa, principal índice da Bolsa de São Paulo, cedia 0,53%, enquanto o Nasdaq recuava 1,36%.

No noticiário, a diretora-executiva da Fitch Ratings, Shelly Shetty, afirmou que “a agenda de privatizações no Brasil está parada, o que ocorre particularmente nesta semana”, numa referência à intervenção na Petrobrás.

O presidente da Petrobrás, Roberto Castello Branco, insistiu em teleconferência com analistas de mercado que os funcionários da empresa são um ativo que deve garantir a evolução da companhia, independentemente de quem assumir o comando da estatal. "A empresa tem pessoal, conhecimento tecnológico e capacidade de inovação para avançar", afirmou.