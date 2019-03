Inflação acelera e preços avançam 0,43% em fevereiro, aponta IBGE

A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) fechou fevereiro em 0,43%, ante taxa de 0,32% em janeiro, informou nesta terça-feira, 12, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A alta nos preços foi puxada pelos grupos de alimentos e educação, com elevação de 0,78% e 3,53% respectivamente.

Segundo o IBGE, a alta no item eduação é impulsionada pelos reajustes relacionados ao início do ano letivo. Já entre os alimentos, que têm maior peso no índice, a inflação foi puxada pela categoria 'alimentação no domicílio', em que se destacaram os avanços nos preços do feijão-carioca (51,58%), da batata-inglesa (25,21%) e das hortaliças (12,13%).

Segundo o gerente de pesquisa do IPCA, Fernando Gonçalves, a alta no preço das hortaliças é comum no início do ano. “A demanda costuma aumentar nas estações mais quentes, então as variações são mais acentuadas”, afirma em nota no site do IBGE.

O resultado mensal ficou ligeiramente acima das estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que previam uma alta de 0,26% a 0,42%, com mediana de 0,38%.

A taxa acumulada pela inflação no ano foi de 0,75%. Em 12 meses, o IPCA acumula 3,89%, também ligeiramente acima das previsões dos analistas, que iam de 3,71% a 3,88%, com mediana de 3,84%.