Serasa Score: como consultar e aumentar sua pontuação?

‘O rosto / O score na Serasa’. De maio para cá, uma série de posts, alguns dos quais patrocinados, viralizaram no Twitter apresentando a foto de um rosto, normalmente do dono do perfil, e o print da pontuação correspondente àquela pessoa no Serasa Score, que está de ‘cara nova’ desde o começo deste ano. Quando altas, as notas apresentadas na ferramenta são motivo de orgulho entre os que conseguem manter uma boa saúde financeira.

Isso porque, fazer com que elas fiquem próximas de 1000, pontuação máxima, não se trata de mero capricho. Por demonstrar que alguém está em dia ou não com suas finanças pessoais, o Serasa Score é amplamente consultado para concessão de empréstimos, liberação de cartão de crédito, definição de limites de crédito e taxas de juros, fechamento de contratos, entre outras ações.

O rosto / O nome na Serasa Amoo que o meu aumentou pq to em casa sem gastar nada só pagando contaakkkk quer ver seu Score na @tonaserasa também? Clica aqui oh: https://t.co/nGtY0n0i6L *ad pic.twitter.com/ZZJXBisGDC — Babi (@babi) May 18, 2020

​O que é o Serasa Score?

Ao lado de SPC Brasil e Boa Vista SCPC, o Serasa Score, ferramenta desenvolvida pela Serasa Experian, é uma das bases de dados mais conhecidas quando o assunto são as notas de crédito. Por conta disso, costuma ser utilizado por bancos, instituições financeiras, seguradoras de automóveis, operadoras de internet e telefonia, construtoras, imobiliárias e lojas de departamento de todo o Brasil.

Ainda que cuidar das finanças não seja exatamente um game, o Serasa Score corresponde a uma pontuação de 0 a 1000 e indica o grau de saúde financeira de pessoas físicas ou jurídicas. A pontuação de risco de crédito do consumidor permite conferir se uma das partes com quem se pretende fazer negócio está com o nome sujo e se tem alto risco de não quitar as dívidas nos próximos 12 meses, informação que pode ser vital para a assinatura de um contrato.

Mas as notas de crédito não são o único item a ser observado. Assim como ter uma pontuação alta não é garantia de benefício, uma nota baixa nem sempre é sinônimo de negócios frustrados, já que outros fatores, como bens e renda, também contam nesse momento. Em meio a isso, o Serasa Score serve como uma referência a mais para que, de acordo com cada caso, as partes avaliem os riscos com mais precisão antes de fechar o negócio.

Como as pontuações são classificadas?

Em geral, os scores do Serasa são classificados pelas organizações da seguinte forma:

Alto risco de inadimplência: abaixo de 300 pontos;

médio risco de inadimplência: 300 a 700 pontos;

baixo risco de inadimplência: acima de 700 pontos.

A partir do começo deste ano, a Serasa Experian também realizou alguns incrementos no Serasa Score. Além da nota de crédito atual, a ferramenta passou a disponibilizar o histórico do score vinculado ao CPF consultado e explicações sobre por que as avaliações variaram — seja positiva ou negativamente.

Como consultar a pontuação no Serasa Score?

A consulta do Serasa Score pode ser feita por pessoas físicas de maneira gratuita. Para isso, basta seguir os passos abaixo:

Acessar o site da Serasa; Clicar em ‘Consultar CPF Grátis’; Digitar o CPF a ser consultado; Preencher o cadastro, que pode ser vinculado ao e-mail ou até ao Facebook, para acessar as informações. Caso o cadastro já tenha sido feito, basta informar a senha.

Além do site, a nota também pode ser consultada pelo aplicativo da Serasa, disponível no Google Play e na App Store. A ferramenta também tem uma versão paga, que, além das buscas por CPF, permite consultar CNPJ, vazamento de dados online, pontuação por nome, entre outras informações.

Quais informações são apresentadas ao acessar o Serasa Score?

A ferramenta disponibiliza a nota principal no topo da página, justamente a que viralizou em prints no Twitter, e algumas informações complementares que auxiliam na compreensão da situação financeira. O Serasa Score informa se o nome consultado está limpo, qual é a situação na Receita Federal, quantas vezes o perfil foi consultado recentemente e como (e por que) a nota variou.

Além disso, oferece sugestões para incrementar o perfil e aumentar a nota. Um exemplo é a ativação do Cadastro Positivo, banco de dados com informações de operações financeiras e obrigações de pagamento que possibilita a visualização de todo o histórico do pagador.

Como aumentar o score na Serasa?

Para aumentar a pontuação de crédito, algumas dicas da Serasa são:

Manter o nome limpo;

atualizar os dados na Serasa;

pagar as contas em dia;

ativar o Cadastro Positivo.

Além disso, a empresa também oferece a possibilidade do Score Turbo, oferta paga que permite ao usuário negociar dívidas e aumentar a pontuação de risco de crédito de maneira ágil.