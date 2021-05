Termômetro Broadcast Bolsa: Mercado ajusta otimismo, mas expectativa de alta segue majoritária

O mercado financeiro reduziu um pouco o otimismo em relação ao desempenho das ações para o curtíssimo prazo, segundo o Termômetro Broadcast Bolsa desta sexta-feira. A expectativa de alta para o Ibovespa na próxima semana ainda é amplamente majoritária, com 69,23% do universo dos participantes, mas a fatia é menor do que a de 83,33% da pesquisa anterior. Para 23,08%, o índice fechará o período entre 18 e 21 de maio com variação neutra, ante 16,67% que tinham esta perspectiva no levantamento passado. A percepção de queda, que não aparecia no último Termômetro, agora representou 7,69% das respostas.

A próxima semana é de poucos destaques na agenda econômica. No exterior, o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) divulga a ata da sua última reunião de política monetária e está prevista ainda uma bateria de dados da economia de China referentes a abril. "O debate crescente sobre pressões inflacionárias lançará atenção sobre a ata da última reunião da entidade, na quarta-feira, ainda que reflita um julgamento do comitê anterior à surpresa com o CPI", afirmam os economistas do Bradesco, referindo-se ao dado de inflação ao consumidor divulgado na quarta-feira, muito acima das estimativas.

No Brasil, o calendário de indicadores também é fraco, com possível de divulgação dos números da arrecadação do mês passado, mas que ainda não tem data definida. No Congresso, a expectativa é por detalhes da reforma tributária, depois que o presidente da Câmara, Arthur Lira (Progressistas-AL), disse na quinta-feira que vai apresentar o plano de trabalho da proposta no início da semana que vem.

O Termômetro Broadcast Bolsa tem por objetivo captar o sentimento de operadores, analistas e gestores para o comportamento do Ibovespa na semana seguinte. A ideia é mostrar para o leitor a percepção dos profissionais - e não das instituições financeiras - a partir da resposta para pergunta: Qual o sentimento para o Ibovespa na próxima semana? As alternativas apresentadas são de variação positiva, negativa ou neutra.

A pergunta é enviada às quintas-feiras e as respostas devem ser encaminhadas até as 14h30 da sexta-feira. Após o encerramento do período, o departamento de Dados do Estadão/Broadcast calcula o porcentual obtido a partir de cada uma das opções apresentadas pelo Termômetro. As respostas individuais dos participantes ficam em sigilo e os jornalistas não têm acesso a elas. A publicação dos resultados é feita nos serviços em tempo real do Estadão/Broadcast às sextas-feiras.