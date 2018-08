Trump avançará em acordo com México 'com ou sem Canadá', diz secretário

O secretário do Comércio dos Estados Unidos, Wilbur Ross, reafirmou em entrevista nesta terça-feira à Fox Business que o governo do presidente Donald Trump está disposto a fechar o acordo comercial com o México, "com ou sem o Canadá". Segundo Ross, o Canadá "depende muito" da economia americana, especialmente no setor automotivo, por isso teria incentivos para confirmar um acordo.

Após ontem os EUA e o México anunciarem um acordo bilateral, o Canadá deve negociar nesta semana com ambos. O trio forma atualmente o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (Nafta, na sigla em inglês), mas Trump tem ameaçado acabar com o Nafta, privilegiando iniciativas bilaterais, ou ao menos trocar o nome Nafta e garantir mudanças nele.

Ross afirmou na entrevista que o Canadá "tem sido muito ruim com nossos fazendeiros, especialmente do setor de laticínios", o que deve ser uma demanda de Washington no diálogo desta semana.

Em vigor desde 1994, o Nafta é um acordo de livre circulação de mercadorias e serviços entre os três países da América do Norte, que movimentaram mais de US$ 1 trilhão no ano passado.

O acordo anunciado ontem eleva de 62,5% para 75% a parcela de conteúdo local na produção de automóveis. O objetivo é garantir que um maior número de veículos seja fabricado na região, com mais consumo de aço produzido localmente.