Um país com muita história pra contar

Senta e afivela o cinto de segurança, que lá vem história! Vamos falar dos destinos culturais próximos aos aeroportos que passaram a ser administrados este ano pela CCR Aeroportos. São atrativos que sintetizam a diversidade do Brasil e certamente merecem ser visitados.

Nossa fascinante viagem começa por São Luís, a capital do Maranhão. Única cidade brasileira fundada pelos franceses, em 1612, foi posteriormente invadida pelos holandeses, antes de ser colonizada pelos portugueses. Hoje, com mais de 1,1 milhão de habitantes, é um reconhecido polo cultural.

Em 1997, o centro histórico de São Luís, com seu casario de origem portuguesa – incluindo muitos sobrados revestidos de azulejos –, foi declarado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). A cidade preserva várias tradições folclóricas, como o bumba-meu-boi, brincadeira que encanta crianças e adultos, e o cacuriá, dança ligada à festa do Divino Espírito Santo.

“A nossa retomada para o turismo pós-pandemia está sendo extraordinária. Nos principais feriados deste ano atingimos excelentes índices no setor”, descreve o secretário municipal de Turismo, Saulo Santos. “Segundo o Observatório de Turismo da Cidade de São Luís, a cidade alcançou a maior taxa média de ocupação hoteleira dos últimos 20 anos neste primeiro semestre de 2022”, ele acrescenta.

A CCR Aeroportos tem o propósito de se tornar um agente do desenvolvimento sustentável das regiões em que atua, ajudando a impulsionar a geração de negócios, empregos e renda. Um dos caminhos para isso é o turismo. Para o secretário, a chegada da empresa como gestora do aeroporto local representa um reforço importante para atrair visitantes e qualificar ainda mais o setor na capital maranhense.

“Nossa expectativa é muito positiva, pois se trata de uma das maiores empresas de concessão de infraestrutura e mobilidade da América Latina. Já participamos, inclusive, de capacitações com a empresa sobre gerenciamento de segurança e operações de aeroportos, para a posterior realização de pesquisas nas áreas restritas, o que vai contribuir para entender ainda mais quem visita São Luís”, descreve Santos.

País diverso

Vamos seguir com a nossa viagem? Descendo pelo mapa brasileiro, chegamos à Serra da Capivara, no Piauí, cuja porta de entrada pode ser tanto o Aeroporto de Teresina, capital do Estado, quanto o de Petrolina (PE), ambos sob gestão da CCR Aeroportos. Dependendo do caminho escolhido, a viagem dura entre cinco e sete horas, sempre por rodovias em boas condições.

Além da natureza exuberante, que inclui 40% da área de caatinga protegida no Brasil, o Parque Nacional da Serra da Capivara abriga o maior conjunto de vestígios arqueológicos do continente. São aproximadamente 400 sítios, a maior parte com pinturas e gravuras rupestres que retratam o cotidiano do homem primitivo, incluindo rituais e cenas de caça. Recomenda-se pelo menos três dias de permanência para visitar os diferentes circuitos, com orientação de guias locais credenciados.

Já o Aeroporto de Goiânia dá acesso a duas grandes atrações históricas do Estado de Goiás, ambas a cerca de duas horas de carro da capital: a cidade de Goiás, também chamada de Goiás Velho, e Pirenópolis.

Tombada como Patrimônio da Humanidade em 2001, a cidade de Goiás – terra da poetisa Cora Coralina – preserva grande parte da arquitetura barroca do século 18. Já Pirenópolis, fundada em 1727, é conhecida pelas manifestações folclóricas, especialmente as Cavalhadas, encenação de disputas medievais entre cavaleiros, tradição trazida pelos portugueses.

Na Região Sul, os aeroportos de Navegantes e Joinville, em Santa Catarina, são as portas de entrada para o rico legado cultural que os imigrantes construíram no Estado, incluindo a região turística conhecida como Vale Europeu. São experiências que conquistam o coração, o olhar e o paladar dos visitantes.

Maior cidade catarinense, com 600 mil habitantes e colonização predominantemente alemã, Joinville está programando festividades de Natal que remetem à tradição cultural da região, com destaque para o espetáculo Illuminare. “A partir da pesquisa que fizemos com os joinvilenses, montamos a programação para que ela seja ainda mais encantadora e também atraia a atenção de turistas”, diz o secretário de Cultura e Turismo de Joinville, Guilherme Gassenferth.

Localizados no extremo sul do País, os aeroportos de Bagé, Uruguaiana e Pelotas oferecem a oportunidade de mergulhar nas tradições gaúchas. Bagé tem vários eventos ao longo do ano que celebram essas tradições, como festivais de churrasco, rodeios crioulos e leilões de cavalos. Uruguaiana, às margens do Rio Uruguai, mantém uma atmosfera cosmopolita por ser a porta de entrada para visitantes dos países vizinhos. Já Pelotas, com muitos museus, é reconhecida pelo incentivo à cultura.

“A cidade tem um legado histórico e étnico. Por ter sido uma das grandes produtoras de carne do Brasil, entre os séculos 18 e 19, concentrou uma grande população de negros escravizados. Essas pessoas influenciaram profundamente a paisagem e a cultura pelotense. Merecem destaque também as imigrações de portugueses, italianos, alemães e franceses para a região, que ajudaram a construir as bases econômicas, gastronômicas e culturais de Pelotas”, descreve a prefeita, Paula Mascarenhas – que ressalta, também, uma deliciosa tradição local: os doces artesanais.

A prefeita tem boas expectativas para o Aeroporto de Pelotas, agora sob a gestão da CCR Aeroportos. Além das melhorias físicas que já estão sendo feitas, ela destaca a ampliação das opções de voos. “Agora temos voos diretos para São Paulo, o que nos deixa muito mais próximos dos grandes centros urbanos. Como somos uma cidade polo em saúde e educação, com duas grandes universidades, ter um aeroporto qualificado faz muita diferença e certamente aproxima os visitantes.”

Essas são apenas algumas das atrações culturais encontradas nas regiões próximas aos 17 aeroportos que a CCR Aeroportos administra no Brasil. “Há muitas outras opções interessantes num país tão rico e diverso. Faremos o máximo para divulgar essas maravilhas e incentivar um número cada vez maior de brasileiros e estrangeiros a conhecê-las”, diz o CEO da empresa, Fabio Russo Correa.

