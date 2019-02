Bolsa recua em meio a desconforto com clima político; dólar sobe

A alta da abertura deu espaço para instabilidade na Bolsa, com desconforto dos investidores em meio à crise política envolvendo o vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente, e o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebianno (PSL). O mercado atua na defensiva, refletindo temores de que notícias negativas envolvendo o governo de Jair Bolsonaro afetem a articulação para aprovação da reforma da Previdência.

Perto do meio dia, o Ibovespa apresentava queda de 0,50%, na mínima, aos 95.366 pontos. No mesmo horário, o dólar operava em alta de 1,00%, cotado aos R$ 3,79.

Nesta quinta-feira, 14, a deputada estadual Janaina Paschoal disse que Bebianno não é automaticamente culpado no caso de suposta participação em esquema de candidatura laranja do PSL, mas é uma pessoa controversa. Conforme ela, não adianta "cortar cabeça sem apurar; se Bebianno sair, que seja porque não o desejam."

Antes de se reunir com o ministro de Economia, Paulo Guedes, às 15 horas, para definir a proposta da reforma da Previdência, o presidente Jair Bolsonaro mantém agenda movimentada no Palácio do Alvorada. Um dia após deixar o hospital na capital paulista, Bolsonaro está reunido com o líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo (PSL-GO). Nesta quinta-feira, 14, já recebeu o ministro da Secretaria de Governo, Santos Cruz, do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno, e Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto. Ainda recebeu a visita de um de seus filhos, o senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ).

As ações da Petrobrás são destaque de alta, na esteira dos petróleo, refletindo dados positivos da China. As cotações dos contratos futuros da commodity se aproximam das máximas em três meses. Perto das 12h, papéis subiam 0,46% (ON) e 0,69% (PN).

Após o Banco do Brasil divulgar um lucro de R$ 3,845 no quarto trimestre do ano passado, seus papéis sobem 1,94%.

Na contramão, as ações da BRF apresentam baixa, após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibir venda de lotes de frango da Perdigão por suspeita de salmonela. As ações ordinárias da BRF caem 1,02%.

No âmbito fiscal, os analistas de mercado ouvidos pelo Ministério da Economia continuam prevendo que o governo entregará um déficit primário em 2019 bem menor que a meta fiscal negativa de R$ 139 bilhões para este ano. De acordo com o boletim Prisma Fiscal de fevereiro, divulgado hoje pela pasta, a mediana das previsões passou de um rombo de R$ 102,385 bilhões para um déficit de R$ 99,560 bilhões.