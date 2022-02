Bolsa e dólar estão em queda, influenciados pelo cenário externo

O dólar começa a tarde desta sexta-feira, 18, em queda forte, a R$ 5,11, ajudando a curva de juros a fechar, mas a Bolsa patina, com dificuldades na caminhada à sexta alta semanal consecutiva.

O gatilho para o câmbio é o fluxo cambial positivo, em meio a ponderações sobre se o aumento de juros nos Estados Unidos esperado para março será de 0,25 ponto porcentual ou 0,50 pp e atração do diferencial na comparação com o ciclo de aperto no País, que pode levar a Selic a perto de 13%. Assim, o mercado monitora sinais dos dirigentes do Federal Reserve.

Às 14h08, a moeda americana renovou a mínima do dia, em queda de 1,06%, cotada em R$ 5,1120. A taxa Ptax fechou cotada em R$ 5,1339, queda de 0,44% em relação à sessão anterior, quando encerrou a R$ 5,1565.

Já na Bolsa pesa a instabilidade no exterior, mais sensível ao risco de uma invasão da Rússia à Ucrânia. As bolsas americanas até esboçaram uma recuperação no começo do dia, enquanto as europeias oscilaram entre altas e baixas, mas o fôlego diminuiu e, agora, predomina a volatilidade, em meio ao noticiário sobre o leste europeu. Às 14h06, o Ibovespa estava em queda de 0,37%, aos 113.113,63 pontos.

Um líder separatista informou o início de desocupação do leste ucraniano por causa do suposto aumento de bombardeios na região. E o secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse que a Rússia continua a enviar reforços militares para a fronteira com a Ucrânia, mesmo após Moscou ter anunciado retiradas parciais de soldados da região. Já o presidente russo, Vladimir Putin, deve participar pessoalmente de exercícios militares neste sábado, 19.

As principais bolsas europeias fecharam na maioria em queda. O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em queda de 0,81%, a 460,81 pontos. Na comparação semanal, ele caiu 1,86%. O FTSE 100 fechou em queda de 0,32%, a 7.513,62 pontos, na Bolsa de Londres. Na semana, a queda foi de 1,92%. Ações da BP (-1,63%), Shell (-0,63%), Lloyds Banking (-0,14%) e Intermediate Capital (-2,17%) foram destaques.

Em Paris, o CAC 40 caiu 0,25%, a 6.929,63 pontos, com ações da Renault em queda de 0,04%, após divulgação de balanço. Na semana, o índice teve queda de 1,17%. Em Frankfurt, o DAX perdeu 1,47%, a 15.042,51 pontos, tendo queda semanal de 2,48%. Em Milão, o FTSE MIB perdeu 0,61%, a 26.506,79 pontos, e na semana a queda foi de 1,70% . Já nas praças ibéricas, o PSI 20, em Lisboa, teve baixa de 0,47%, a 5.632,20 pontos, subindo 0,74% na semana. O Ibex 35, em Madri, perdeu 0,94%, a 8.590,00 pontos, caindo 2,36% na semana.

Depois de ter caído mais de 2% pela manhã, os contratos futuros do petróleo chegaram a virar e subir há pouco. No radar das mesas de operação, seguem as preocupações com o potencial conflito na região da Ucrânia, além da aproximação de um acordo nuclear entre Irã e o Ocidente, com potencial para aumentar a oferta da commodity. Apesar da mudança pontual de sinal no petróleo, Petrobras (ON -1,52%, PN -1,10%) se manteve em baixa na sessão, assim como Vale (ON -0,11%), em dia no qual o desempenho desfavorável das ações de commodities é mitigado pelo avanço do setor financeiro, com destaque para B3 (+2,32%) e BB ON (+1,84%)

De acordo com a Reuters, um alto funcionário da União Europeia disse que um acordo EUA-Irã para reviver o acordo nuclear iraniano de 2015 está próximo, mas seu sucesso depende da vontade política dos envolvidos. "Espero um acordo nas próximas duas semanas", disse o funcionário. "Acho que temos na mesa textos que estão muito, muito próximos do que será o acordo final", acrescentou.