Dólar dispara 2,6% e Bolsa cai no menor nível desde março com temor sobre mudança no teto de gastos

Uma forte deterioração atingiu os ativos brasileiros nesta sexta-feira, 30, com a Bolsa brasileira (B3) fechando em forte queda de 3,08%, aos 121.800,79 pontos, maior perda porcentual desde 8 de março. Perto do final do pregão, o principal índice acionário do País chegou a cair mais de mil pontos em uma hora. O real também foi duramente afetado, com o dólar hoje em alta de 2,57%, a R$ 5,2099. A moeda americana fecha julho com alta de 4,76%.

Com o desempenho negativo de hoje, o Ibovespa encerra o mês com queda de 3,49%. Na semana, o recuo foi de 2,60%. O cenário internacional também foi negativo, ante a divulgação de indicadores das economias americanas e europeias, mas não houve deterioração na proporção semelhante à que ocorreu na última hora com os ativos domésticos.

Leia Também Ala política do governo propõe mudar teto de gastos para ampliar Bolsa Família

Desde cedo, a cautela interna foi alimentada por sinais como a possibilidade de alteração na regra do teto de gastos para acomodar ampliação de despesa com Bolsa Família, revelada em reportagem do Estadão desta sexta-feira. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse no final da manhã que, para se chegar aos R$ 300 de benefício no novo programa, como quer a ala política, são necessários gastos "inesperados" de R$ 25 bilhões a R$ 30 bilhões.

Além disso, os ataques do presidente Jair Bolsonaro à Justiça Eleitoral incomodam os agentes, à medida que trazem risco institucional. Ontem, em live nas redes sociais, ele voltou a atacar a utilização da urna eletrônica, que, segundo ele, seria passível de fraude.

No mercado internacional, o Banco Central Europeu (BCE) divulgou os resultados do teste de estresse conduzido entre bancos da zona do euro. No exercício, a autoridade monetária concluiu que o sistema bancário da região segue "robusto", mesmo com o cenário macroeconômico marcado por incertezas.

O BC do bloco da moeda comum analisou 89 instituições bancárias e avaliou que elas estão em melhor posição do que há três anos. O índice CET1, que mede reservas principais que o banco tem pra proteção de risco sistêmico, dessas empresas caiu de 15,1% a 9,9%, de acordo com o BCE.