Anitta será professora de curso de negócios em universidade

Além de cantora, palestrante, empresária e membro do conselho de administração do Nubank, agora Anitta vai poder adicionar uma nova experiência ao seu currículo Linkedin: professora. A artista dará aulas no curso “Anitta Prepara” da universidade Estácio, companhia que ela é garota propaganda.

Conforme divulgado pela instituição de ensino, o curso será focado em estratégias de empreendedorismo, negócios, inovação e marketing para pequenos empresários. “Eu queria muito compartilhar o que eu utilizei de conhecimento na minha carreira com todo o meu público e com todos os brasileiros”, contou Anitta nas redes sociais.

Além das aulas teóricas com a nova professora, os alunos também terão acesso ao material virtual disponibilizado pela universidade durante seis meses. Todo o processo de inscrição e aulas será feito de maneira virtual.