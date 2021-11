Burger King cancela compra da rede de pizzaria Domino´s

A BK Brasil, dona das marcas Burger King e Popeyes no Brasil, cancelou a compra da rede de pizzarias Domino´s, operação anunciada em julho. O motivo, conforme fato relevante divulgado pela empresa, é a deterioração do mercado, que derrubou o preço das ações da empresa, que é listada na Bolsa brasileira, a B3.

De acordo com a BK, a decisão foi tomada "após reavaliação das partes sobre as atuais condições de mercado vis à vis as condições existentes quando da negociação e assinatura de tal Acordo de Associação".

As empresas, contudo, deixam claro no documento que a transação poderá ser retomada futuramente. Isso porque as empresas costuraram um acordo exclusivo de preferência com validade de um ano. Isso significa que caso um outro interessado faça uma oferta pela Domino´s, a BK poderá comprar o controle da companhia pagando o mesmo preço ofertado.

Pelo acordo que as empresas tinham firmado haveria uma troca de ações e, dessa forma, a Domino´s seria incorporada pela BK. O fundo de private equity (que compra participação em empresas) Vinci, que controla a Domino´s, ficaria, com a operação, com 16% da BK, caso a transação fosse concluída na época.

No entanto, com a queda da ação da BK ao longo dos últimos meses, essa equação mudou, o que faria com que os acionistas da BK fossem ainda mais diluídos. Em julho a BK valia R$ 3,3 bilhões na B3 – valor que caiu a R$ 1,9 bilhão atualmente

A rede fruto da transação operaria 1,2 mil lojas e ultrapassaria a Arcos Dorados, a operadora do Mc Donald´s na América Latina.