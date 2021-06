Projeto de ‘carro voador’ atrai atenção internacional e dá bem-vindo fôlego à Embraer

A confirmação de negociações pela Embraer com a americana Zanite para uma combinação de negócios visando à capitalização da subsidiária Eve, responsável pelo desenvolvimento de seu “carro voador” (ou eVTOL, na sigla em inglês), é vista como uma bem-vinda injeção de ânimo para a fabricante brasileira. O mercado reagiu positivamente à negociação, que analistas veem como um possível "ponto de virada" para a brasileira. As ações da empresa subiram 15,61% nesta quinta-feira, na B3, a Bolsa paulista, fechando a R$ 20.

A notícia vem depois de uma fase difícil. Logo depois do início da pandemia de covid-19, a companhia assistiu à demolição da combinação de negócios bilionária que havia firmado com a todo-poderosa Boeing, após um longo período de negociações e aprovações regulatórias.

Em meio a um mercado em crise, por causa da redução dos voos naquele início de pandemia, a Embraer se viu sozinha e tendo de arcar com os custos de reunificar suas operações: isso porque o contrato com a Boeing se concentrava no segmento comercial, com as áreas militar e executiva ficando na companhia "velha". O fim do negócio virou uma briga na Justiça entre as duas fabricantes.

As dificuldades ficam transparentes nos resultados recentes da Embraer. Em 2020, a empresa acumulou prejuízo líquido de R$ 3,6 bilhões, uma alta de 174% sobre as perdas de R$ 1,3 bilhão do ano anterior. No ano passado, a empresa entregou 148 aeronaves, contra 208 de 12 meses antes. No que se refere aos pedidos, a carteira somava US$ 14,4 bilhões em dezembro último, contra US$ 16,8 bilhões um ano antes.

Credibilidade de engenharia renovada?

Esse novo fôlego pode vir, justamente, de uma tecnologia que a empresa já vinha desenvolvendo. Além de uma bem-vinda fonte de renda extra, o "carro voador" também pode ajudar a empresa a mostrar sua capacidade de engenharia ao mundo, o que renovaria sua credibilidade, disse uma fonte de mercado. Além disso, com a economia se recuperando mais rapidamente do que o esperado, inclusive no Brasil, há a expectativa de que a demanda por novas aeronaves cresça, favorecendo também o negócio principal da companhia.

Analista da Terra Investimentos, Régis Chinchila destaca que a busca de novas oportunidades em tecnologia tem sido um movimento crescente dentro da Embraer. “Soluções disruptivas de mobilidade aérea urbana podem trazer o mesmo tipo de benefícios que a aviação já trouxe para viagens mais longas, dando aos passageiros urbanos mais opções para se deslocar pela cidade”, afirma. “A notícia pode ajudar a companhia a recuperar valor de mercado enquanto seus mercados tradicionais ainda se encontram sob condições disfuncionais (por causa da pandemia)”, comenta o analista da Ativa Investimentos, Ilan Arbetman.

Previsto para ser uma alternativa para trajetos curtos, substituindo helicópteros de forma mais barata, o eVTOL vinha ganhando tração ao longo da última semana. Recentemente, a Embraer anunciou que recebeu duas encomendas: uma de 50 veículos para a Helisul Aviation, empresa que opera helicópteros na América Latina, e uma de 200 unidades para a Halo, que fornece serviços de helicópteros e mobilidade aérea urbana privada nos Estados Unidos e no Reino Unido. Tanto no caso da Helisul quanto no da Halo, as entregas devem começar a partir de 2026.

A companhia ainda mantém uma parceria com o aplicativo de transporte Uber para o desenvolvimento de um veículo semelhante. A parceria também ainda está em fase de desenvolvimento.

Spac, o IPO de 'cheque em branco'

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a fabricante brasileira informou que sua subsidiária Eve iniciou negociações relacionadas a uma possível combinação de negócios com a Zanite, uma companhia de capital aberto dos Estados Unidos com propósito específico para aquisição (Spac, na sigla em inglês).

Segundo uma fonte do mercado, um financiamento extra para a Embraer seria importante para a empresa tocar o projeto do "carro voador", dado que o endividamento da companhia é alto e a geração de caixa, baixa, por conta da crise decorrente da covid-19.

Em comentário a clientes, os analistas Victor Mizusaki e Pedro Fontana, do Bradesco BBI, avaliaram que a notícia é positiva para a Embraer, já que a fabricante brasileira de aeronaves tem valor de mercado de US$ 2,5 bilhões e apenas a Eve Urban Air Mobility sozinha poderia atingir um valor de mercado de US$ 2 bilhões, graças à operação de Spac com a Zanite.

Trata-se de uma operação que tem sido muito usada ultimamente no setor de tecnologia e que foi apelidada de “IPO do cheque em branco”. Essa definição está ligada ao fato de que primeiro os investidores levantam o dinheiro, fazem a listagem de uma empresa sem ativos na bolsa (a Zanite, nesse caso) e depois correm atrás de candidatos para serem adquiridos (no caso, a Eve, subsidiária da Embraer).

Esse mercado, embora arriscado, pois envolve apostas milionárias (ou, neste caso, bilionária) em negócios pouco provados, está em franco crescimento nos Estados Unidos. O boom nos EUA está nos números. Segundo dados do centro de inovação Distrito, as Spacs no território americano saíram de 59, em 2019, para 248, em 2020. Até abril de 2021, foram 308 operações.