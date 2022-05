XP perde US$ 2,1 bi em valor de mercado após abertura em NY

Com as ações em queda de 16,24% há pouco, a XP perdia US$ 2,1 bilhões em valor de mercado, chegando a US$ 11,1 bilhões. Isso equivale a perda de cerca de R$ 10,5 bilhões, atingindo valor de mercado de R$ 55,7 bilhões. O desempenho ocorre após a empresa divulgar os resultados do primeiro trimestre do ano, com receita menor que o esperado, avalia o Citi.

Em relatório, os analistas Gabriel Gusan, Karina Salva Martins e Roberta Versiani apontam que, embora a administração da corretora tenha notado que números melhores já foram relatados em março, a concorrência, as taxas de juros e a atividade mais baixa dos mercados de capitais podem levantar preocupações em relação ao desenvolvimento da taxa de aceitação para a empresa neste ano.

"Os números decepcionantes na receita líquida devem-se principalmente à menor taxa de captação (take rate) no trimestre e menor atividade de serviços ao emissor. Por outro lado, a receita institucional foi de alta de 86%, favorecida por uma atividade comercial mais forte", pontuam em relatório.

Já o UBS BB ressalta que a empresa teve números em linha com suas estimativas, mas abaixo do consenso. De acordo com os analistas Thiago Batista, Olavo Arthuzo e Kaio Prato apontam que a taxa de captação (take rate, no jargão do mercado), que tinha se mostrado resiliente nos últimos trimestres, apresentou uma contração sequencial material no primeiro trimestre, sendo o principal destaque negativo dos resultados.

"O mix de receitas também mudou, com as receitas do varejo perdendo um pouco de importância, enquanto as receitas das instituições ganharam participação. As ações da XP já registraram uma reclassificação material nos últimos meses e não acreditamos que este resultado irá desencadear qualquer mudança relevante", afirmam em relatório.

Ontem, em teleconferência, o sócio e diretor financeiro da XP, Bruno Constantino, disse que a companhia aposta em recuperação, após um trimestre com desafios tão intensos quanto os que vieram com a inesperada chegada da pandemia da covid-19, em fevereiro de 2020. A empresa revelou que janeiro foi um mês praticamente estático, tomado pelo susto com a variante Ômicron, seguido pela configuração da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Foi apenas em março que houve algum respiro, quando as receitas se recuperaram, ficando 40% acima da média de janeiro e fevereiro juntos.

*Com a colaboração de Matheus Piovesana e Cynthia Decloedt