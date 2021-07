Como manter o equilíbrio mental e físico na era da ansiedade?

Você acredita naquele ditado que diz que, se você trabalhar com o que ama, nunca mais precisará trabalhar na vida? Será que dá, realmente, para ser feliz no trabalho? O tema é polêmico, mas uma coisa é certa: se você vai passar, pelo menos, oito horas do seu dia trabalhando, não dá para ignorar que é preciso encontrar um pouco de felicidade e bem-estar na rotina.

Convidada do segundo episódio da segunda temporada do Trabalho Mental - o podcast sobre trabalho e saúde mental do Estadão Carreira e Empreendedorismo - a psicóloga Monique Luz responde a dúvidas sobre como criar um ambiente de trabalho mais leve e como alcançar equilíbrio mental e físico na era da ansiedade das cobranças de metas abusivas.

“A nossa escolha profissional está diretamente associada à nossa satisfação. Como felicidade e satisfação são conceitos muito particulares, é importante fazer um mergulho no que você realmente quer, na forma que você quer viver a sua vida. Para algumas pessoas, a felicidade vai estar em ser um grande líder de uma grande empresa, enquanto para outras a satisfação pode estar relacionada ter mais tempo para família, amigos e lazer”, explica.

Assista o vídeo completo abaixo:

Trabalho Mental

A série de podcasts, que teve a primeira temporada no ano passado, traz especialistas em carreiras, saúde e comportamento humano, como autoconhecimento, para bater um papo com a reportagem e responder dúvidas enviadas pelos leitores e ouvintes. A apresentação fica por conta da editora do Estadão Carreira e Empreendedorismo, Ana Paula Boni, e o bloco de perguntas é conduzido pela repórter Anna Barbosa.

São quatro episódios publicados semanalmente, sempre às quartas-feiras de julho, disponíveis em todas as plataformas de podcast e no site do Estadão. Os temas abordados são:

Foco e concentração: como anda a sua atenção no home office Felicidade e bem-estar: o impacto na saúde mental e na carreira Corpo e mente: como promover o descanso e melhorar sua saúde (dia 21/7) Inteligência emocional: como praticar comunicação não violenta e empatia (dia 28/7)

Confira o segundo episódio: