Mentoria gratuita para mulheres universitárias tem inscrições abertas

Grandes referências de mulheres em cargos de liderança não são mais tão raras no mundo acadêmico e profissional, mas a desigualdade de gênero, em especial a partir do recorte racial e social, continua em alta nas estatísticas dentro das empresas. A fim de acelerar o progresso da diversidade de gênero e apoiar estudantes universitárias em início de carreira, a 4ª edição do projeto Alumna está com inscrições abertas, até o dia 22 de abril, para mentoria gratuita direcionada a mulheres que queiram se desenvolver profissionalmente em áreas como Direito, Relações Internacionais e Gestão de Negócios.

O programa é 100% on-line e irá oferecer 200 vagas para alunas de graduação (cisgênero e transgênero) de universidade públicas e privadas de todo o País, priorizando alunas de perfil racial e socioeconômico diverso. O perfil das estudantes de turmas anteriores mostra que 60% das selecionadas são a primeira geração da família a entrar na universidade, 65% das alunas estudaram em escola pública e 55% são negras ou pardas.

No período de seis meses, as 200 selecionadas irão participar de aulas práticas sobre carreira e competências socioemocionais, além de acompanhamento individualizado com as líderes voluntárias com base nos interesses e na formação profissional em comum.

Em sua 4ª edição, o projeto já impactou mais de 500 mulheres e tem como meta impactar 10 mil estudantes até 2025. Entre as mentoras estão executivas de empresas como Amazon e Colgate, diplomatas e professoras universitárias. Acesse aqui para se inscrever.

