Prêmio reconhece os 100 melhores RHs do Brasil; 8 se destacam por inovação

No último ano, por causa da pandemia, o setor de recursos humanos das empresas passou a desempenhar um papel ainda mais importante no cuidado com as pessoas. Além de gerenciar necessidades internas, foi preciso olhar para o indivíduo por trás do funcionário, entender suas necessidades e fatores externos ao trabalho que o fazem desempenhar bem. Iniciativas de impacto são premiadas nesta quinta-feira, 23, pela Gupy Destaca, que listou os 100 melhores RHs do Brasil, dos quais oito se destacaram pela inovação.

Empresas com mais de 50 funcionários, de todos os portes e setores, podiam se candidatar para serem avaliadas em quatro categorias: atrair, desenvolver, encantar e inovar. Foram 811 inscrições, das quais cerca de 300 eram elegíveis por estarem de acordo com o formato proposto e terem sido aprovadas dentro das práticas de LGPD (veja metodologia mais abaixo). A maioria era do setor de serviços (70%) e tinha até 200 empregados (43%).

Oito empresas figuraram na categoria inovação. Em ordem alfabética, são elas: Copastur Viagens e Turismo Ltda, GhFly Network, Grupo Cataratas, Hyva, Inframerica, SLC Agrícola S.A, Usina Alta Mogiana S/A e Vivo. Os cases destacados por essas companhias têm grande foco na pessoa, seja ela funcionário, candidato ou o público geral. Diversidade também tem apelo em busca de promover inclusão de grupos minorizados.

Entre as práticas desenvolvidas, há organizações que realizam sonhos de vida dos colaboradores (uma viagem ou casamento, por exemplo), uma que promove o conhecimento e o fortalecimento das equipes pelo compartilhamento de forças e vulnerabilidades, e outra que capacita candidatos ainda no processo seletivo de modo que possam estar preparados para ingressar na companhia ou busquem outras oportunidades caso sejam reprovados. Outras iniciativas priorizam contratação de pessoas com deficiência, desempregados e mulheres.

"Nós criamos o Gupy Destaca para exaltar os RHs e as suas iniciativas que são inspiração para o futuro do trabalho, principalmente em um momento em que saber se reinventar é fundamental", comenta Guilherme Dias, cofundador da Gupy. As 100 empresas vencedoras receberão mentorias com especialistas e networking, espaço para trocas e benchmarking para melhorar processos, além de um selo que identifica o reconhecimento.

Metodologia

A premiação avaliou as empresas de acordo com três pilares do RH (atração, desenvolvimento e encantamento), metodologia criada pela Ideafix. Primeiro, foram coletadas informações sobre o que seria um RH inovador e inspirador por meio de pesquisa prévia com profissionais da área. Depois, com base nos resultados, foram definidas as etapas de inscrição e os critérios a serem avaliados.

Para identificar as práticas inspiradoras, elas tinham de responder perguntas fechadas que receberiam 0, 1, 3 ou 5 pontos. No caso de práticas inovadoras, os respondentes tinham de descrever exemplos que julgavam adequados. Um júri da Gupy formado por nove pessoas avaliou os casos de forma anônima e aplicaram notas de 0 a 3, chegando a 50 escolhidos. Depois, um júri externo, com três integrantes, fizeram o mesmo e elegeram oito práticas de RH inovadoras.

Confira a lista dos 100 melhores RHs, em ordem alfabética:

1º Serviço de Registro de Imóveis de Londrina ABC Aprendiz - Centro Social de Educação para o Trabalho Aeris Energy AEVO Tecnologia da Informação S/A Afya Alpargatas Alphaville Urbanismo Ambev Ambev Tech AMcom Sistemas de Informação Araguaia Atento Beep Saúde Bem Brasil Alimentos SA Bild Desenvolvimento Imobiliário Brasil Bio Fuels Brivia Gestão Digital e Tecnologia BRLink C6Bank Caiena Desenvolvimento de Software Ltda Capemisa Carmen steffens CDL/BH Cobmax Copastur Viagens e Turismo LTDA Dasa Delivery Center Dominos Pizza Espaçolaser ESSS expresso nepomuceno Expresso São Miguel EY GeekHunter GetNinjas GhFly Network Gol Linhas Aéreas Grafeno Great Place to Work Grupo Cataratas Grupo Insigne Grupo Odilon Santos GT Consultoria Hi Technologies Hurb Hypera Pharma Hyva Ibyte Inframerica Inmetrics ISH Tecnologia JSC Contabilidade Eireli Labtest Diagnóstica S.A Linea Alimentos Loggi Lojas Quero Quero Lundin Mining Machado Meyer Meta IT Nibo Software Ocyan oi Olist OLX Brasil Pontomais Tecnologia PreparaRH Prod Qualidados Consultoria e Sistemas LTDA Raccoon Marketing Digital RB Distribuidora Ribercred Sabemi Scania Latin America Serasa Serilon Sharecare Brasil SLC Agrícola S.A Sodexo Souto Correa Advogados Stilingue Sumicity Supergasbras Totvs Tribanco Trinus Co. UNIASSELVI Unifique Telecomunicações Unimed Fortaleza Unimed Sul Paulista Usaflex Indústria e Comércio S/A Usina Alta Mogiana S/A Vezzi Lapolla Mesquita ViaSul Engenharia Vindi Vivo Volkswagen Caminhões e ônibus Volkswagen do Brasil web.art group Wipro Zup Innovation

