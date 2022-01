Programas oferecem capacitação gratuita e online em tecnologia

A tecnologia continua sendo a área mais demandada pelos recrutadores, tanto que os empregos em alta para 2022 estão justamente nessa área. Segundo estudo realizado pela Brasscom em dezembro de 2021, a previsão é que nos próximos cinco anos o mercado de trabalho necessite de 797 mil profissionais voltados para TI, software e serviços de tecnologia.

Leia Também Empregos em alta para 2022 estão na área de tecnologia, aponta estudo

Com uma procura tão alta, os cursos de capacitação podem abrir diversas portas na carreira de quem quer seguir nessa área. Além disso, eles ajudam a desenvolver habilidades comportamentais e trabalhar o networking.

Com inscrições até fevereiro, os programas de capacitação são 100% online e gratuitos. Confira as oportunidades abaixo:

SoulCode Academy

Com dois cursos gratuitos e voltados para o mercado da tecnologia - Salesforce e Engenharia de Dados -, a SoulCode Academy, edtech focada em educação tecnológica, irá formar profissionais que tenham interesse em se aventurar em uma nova carreira. A formação inclui a técnica, o desenvolvimento de habilidades comportamentais e direcionamento de carreira

Os requisitos para o programa são: ter mais de 18 anos, disponibilidade integral para participar do curso, estar desempregado e ser aprovado no processo seletivo. O curso de Salesforce terá duração de 16 semanas com inscrições até o dia 14 de fevereiro. Enquanto isso, a formação em Engenharia de Dados será realizada em 12 semanas e os interessados podem se inscrever até o dia 28 de fevereiro. Veja como se inscrever e mais detalhes neste link.

Catho e Let’s Code

Para capacitar e incluir mais mulheres no mercado da tecnologia, a escola de desenvolvedores Let’s Code, em parceria com a Catho, está oferecendo um curso online e gratuito para as profissionais que tenham interesse em seguir carreira na área. Serão oferecidas 25 vagas e as inscritas passarão por um processo seletivo que inclui testes de lógica, avaliação de vídeos e dinâmicas.

No período de oito meses do curso, as alunas aprenderão a programar com diversos especialistas no assunto, a partir de aulas práticas. Ao final do programa, elas terão a oportunidade de participar de um processo seletivo para integrar o time de tecnologia da Catho. Serão 15 vagas exclusivas para as interessadas.

As inscrições vão até o dia 6 de fevereiro e podem ser feitas neste link. As selecionadas serão divulgadas no dia 28 de março e o curso começará no dia 4 de abril.

Quer debater assuntos de Carreira e Empreendedorismo? Entre para o nosso grupo no Telegram pelo link ou digite @gruposuacarreira na barra de pesquisa do aplicativo