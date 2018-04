Bolsa sobe e dólar cai após alerta de Donald Trump à Rússia

Depois de um início de negócios em baixa, o Ibovespa mudou de trajetória e passou a subir nesta quarta-feira, 11, puxado pelas ações da Petrobrás.

Os papéis refletem o fortalecimento dos preços do petróleo no exterior, em meio ao aumento das tensões no Oriente Médio e diante do alerta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à Rússia, dizendo que pretende atacar a Síria. A commodity registra ganhos perto de 2,5%.

Às 13h, o principal índice da Bolsa avançava 0,97%, aos 85.333 pontos, enquanto as ações ON da estatal subiam 2,27% e as PN 1,96%.

Os ganhos, no entanto, são limitados pelo desempenho negativo das bolsas em Wall Street, onde o compasso é de espera pela divulgação, nesta tarde, da ata da reunião de política monetária de março do Federal Reserve, quando o banco central norte-americano elevou os juros básicos em 0,25 ponto porcentual.

Internamente, o adiamento da discussão no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o entendimento de prisão após condenação em segunda instância prolonga as incertezas no quadro eleitoral.

Dólar. A moeda americana passou a cair ante o real e perdeu força ante moedas ligadas a commodities paralelamente à ampliação dos ganhos do petróleo. Nas mínimas, o dólar à vista registra R$ 3,3983 (-0,35%) e o dólar para maio, R$ 3,4035 (-0,34%).