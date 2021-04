Castello Branco sai na frente em avaliação a indicados ao conselho da Vale

O ex-presidente da Petrobrás, Roberto Castello Branco, ganhou ao menos um ponto de apoio em sua indicação à presidência do conselho de administração da Vale. Em documento apresentado à Associação de Investidores no Mercado de Capitais (Amec), a plataforma Genial Investimentos considerou o executivo como o candidato mais bem avaliado entre os que estão na mesa para cargos no colegiado, o que inclui indicados da empresa e os de um grupo de minoritários – Castello entre eles. Considerada uma série de quesitos, ele atingiu 21 pontos na avaliação da Genial, cinco a mais que o segundo colocado, Roger Downey, indicado da companhia. Não há recomendação de voto.

Diretor da Vale entre 1999 e 2014, Castello Branco ganha duas estrelas, a avaliação máxima, nos quesitos de experiência como CEO, relações institucionais, conhecimento sobre a Vale, talentos e transformação cultural, sustentabilidade e ESG, finanças e mineração. A nota indica que ele possui “notório conhecimento ou experiência” nestes quesitos. Ele só não pontuou em um ponto: comercial e trading.

Consultorias não indicaram voto no executivo

A avaliação da Genial cria um contraponto ao posicionamento das consultorias internacionais Institutional Shareholder Services (ISS) e Glass Lewis. Como mostrou a Coluna, apesar de divergirem em suas orientações gerais, ambas recomendaram “abstenção” em relação a Castello Branco.

Os menos bem avaliados pela casa foram Fernando Buso, Murilo Passos e Sandra Guerra, os três com 6 pontos na contagem geral. Os três foram indicados pela mineradora e ocupam vagas no conselho. A assembleia que vai analisar os candidatos está marcada para dia 30.

