3 apps de finanças e investimentos que podem vir dos EUA para o Brasil

Você sabe quais são os apps de finanças lá dos EUA que podem vir para o Brasil? Hoje, nós do Econoweek vamos falar de três aplicativos.

Já falamos que a regulamentação do Open Banking no Brasil pode trazer uma onda de inovação por aqui. Onde o Open Banking já existe com mais força, vários aplicativos de finanças e investimentos estão mudando a maneira da galera lidar com tudo isso.

Após a regulamentação do Open Banking, estará a caminho a regulamentação de transação, onde você não mais precisará fazer as suas transações da sua conta através do internet banking ou aplicativo do seu banco. Será possível fazer isso de várias maneiras diferentes. Já imaginou transferir algum valor para um amigo, ou pagar boletos via WhatsApp? É inovação à caminho!

Pensando nisso, nós fomos atrás de aplicativos que já funcionam sob esta lógica lá nos Estados Unidos. Dá uma olhadinha e me diga se não seria legal se eles já estivessem funcionando aqui no Brasil.

ACORNS APP – Esse é um aplicativo de investimento automático, onde a cada compra que você faz no seu cartão, o app arredonda o valor da compra para cima e investe essa diferença. Vamos supor que você fez uma compra de R$ 9,90. Na prática, a sua compra será de R$ 10,00, mas o aplicativo vai investir os R$ 0,10 para você.

DIGIT APP – Outro aplicativo que faz investimentos automaticamente para você. A diferença é que esse app identifica seus hábitos de consumo, as datas dos seus pagamentos habituais, percebe quando você recebe o salário, e separa um pouco para você investir, que pode variar de US$ 5,00 a US$ 50,00 por mês. Parece pouco? O estudo desse app mostrou que esses investimentos automáticos fizeram as pessoas pouparem em média 5% do salário!

VENMO APP – Lembra do Splitwise? É um app para facilitar a divisão de contas entre amigos! Mas no Venmo, além de facilitar a divisão de contas no restaurante ou nas viagens entre amigos, é possível você também já fazer o pagamento por lá mesmo. Outra coisa divertida é que ele é uma espécie de rede social e já estão chamando esse app de Instagram dos pagamentos.

Também está ansioso para tanta inovação? Conta pra gente aqui nos comentários, ou pode ir até o nosso canal do YouTube, ou mesmo no nosso Instagram. A gente sempre compartilha muito conhecimento sobre economia, finanças e investimentos. Afinal, o conhecimento é sempre uma saída!