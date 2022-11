Brasil, um país bonito por natureza

Quando falamos em belezas naturais, o Brasil certamente oferece um grande espetáculo. Muitas dessas maravilhas estão próximas aos aeroportos que passaram a ser administrados este ano pela CCR Aeroportos, depois que a empresa conquistou 15 concessões no leilão realizado pelo governo federal.

“Ao analisarmos esse conjunto de aeroportos, percebemos a enorme riqueza natural presente nos arredores, com grande diversidade de experiências possíveis para os visitantes”, conta Fabio Russo Correa, CEO da CCR Aeroportos. “Isso nos motivou a tomar uma decisão: faremos o máximo para que brasileiros e estrangeiros coloquem esses destinos em seus planos de viagem e tenham a oportunidade de conhecer lugares tão fascinantes.”

Além da divulgação direta desses atrativos e do empenho para que os aeroportos sob sua responsabilidade ofereçam as melhores condições de segurança e conforto aos visitantes, a CCR Aeroportos se propõe a participar ativamente do crescimento destas regiões, por meio da interlocução com as entidades e lideranças locais do turismo e da negociação contínua com as companhias aéreas. O objetivo é, de maneira transformacional, contribuir para o desenvolvimento do turismo e dos negócios nesses locais.

Show de beleza

Um dos aeroportos que passaram a ser administrados pela CCR Aeroportos é o de Foz do Iguaçu (PR), terra das lindíssimas Cataratas do Iguaçu, maior conjunto de quedas d’água do mundo. Reconhecido com o título de Maravilha Mundial da Natureza, o Parque Nacional do Iguaçu está aberto todos os dias para visitação e recebe mais de 100 mil turistas por mês. O potencial certamente é muito maior, no entanto, considerando o que ocorre em atrativos com perfil semelhante em outros países.

“Estamos muito contentes com a integração da CCR Aeroportos em nosso destino. Acreditamos que os diversos investimentos que estão sendo realizados pelos setores público e privado resultarão na ampliação de voos, em novas rotas, e consequentemente, no crescimento do turismo de Foz do Iguaçu”, diz Adelio Demeterko, diretor executivo do Grupo Cataratas, responsável pela gestão turística do Parque Nacional do Iguaçu.

Outra maravilha brasileira, localizada no coração do País, é o Parque Estadual do Jalapão, a menos de quatro horas do Aeroporto de Palmas (TO). Com um cenário exuberante, composto por dunas alaranjadas, belas cachoeiras e piscinas naturais com águas verde-esmeralda, a região tem um território vasto, cortado por estradas de terra. Por isso, recomenda-se aos visitantes que contratem uma operadora de turismo local.

O Delta do Rio Parnaíba é mais um tesouro que certamente merece ser visitado – a viagem passa pelo Aeroporto de Teresina (PI), a menos de seis horas dessa grande beleza natural. Ali o rio deságua no Oceano Atlântico em cinco diferentes saídas, proporcionando aos visitantes cenários inesquecíveis e banhos refrescantes. Outro grande atrativo é a oportunidade de conhecer os modos de vida tradicionais de comunidades que vivem integradas à natureza, compostas por pescadores, artesãos, catadores de caranguejo e coletores de ostras e mariscos.

Experiências deslumbrantes

Já o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses fica a cinco horas do Aeroporto de São Luís (MA). As grandes dunas de areia branca e fina, acompanhadas por lagoas que se formam sazonalmente com a água das chuvas, compõem o cartão-postal clássico da região.

“O comentário que mais ouvimos dos clientes durante o amanhecer nos Lençóis é uma única palavra: ‘uau!’”, conta Bianca Mendes, sócia de uma operadora de turismo sediada no município de Barreirinhas, principal base de hospedagem e de serviços da região. A própria Bianca foi conquistada por toda essa beleza – professora universitária mineira, ela havia passado num concurso para o interior do Maranhão, mas decidiu mudar completamente de carreira ao conhecer os Lençóis, há quatro anos.

Também no Maranhão, a três horas e meia do Aeroporto de Imperatriz, está o Parque Nacional da Chapada das Mesas, com um belo conjunto de balneários, cachoeiras e formações rochosas curiosas em meio à vegetação típica do Cerrado. O nome é uma referência aos platôs que, vistos de longe, parecem grandes mesas de pedra – um deles é o Morro do Chapéu, símbolo da região.

Essas são apenas algumas das belezas espalhadas pelas regiões próximas aos aeroportos administrados pela CCR Aeroportos. “Quanto mais conhecemos o País, mais deslumbrados ficamos com tanta diversidade e beleza”, conclui o CEO da empresa.

Para saber mais:

Cataratas do Iguaçu

Lençóis Maranhenses

Jalapão

Delta do Parnaíba

Esta reportagem faz parte de uma série produzida pelo Estadão Blue Studio para a CCR Aeroportos. Use os links abaixo para ler as matérias já publicadas:

>>

Um novo caminho para os aeroportos do Brasil

Aeroporto de Navegantes, cercado de maravilhas

Um país com muita história pra contar