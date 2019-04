Dólar começa o dia cotado a R$ 4 com preocupação com Previdência

O dólar começou esta quinta-feira, 25, sendo cotado a R$ 4,0062, com alta de 0,50%. Às 9h13, perdia força, baixando para R$ 3,9947. O mercado acompanha a instalação da Comissão Especial da Câmara que analisará o mérito da proposta de reforma da Previdência, prevista para o fim da manhã desta quinta, o que pode amenizar a influência de alta do dólar vinda do exterior.

Na quarta-feira, 24, mesmo com a aprovação da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), o dólar voltou a encostar na barreira dos R$ 4,00 durante a tarde, com investidores preocupados com a desidratação da reforma na Comissão Especial e no Plenário da Câmara.

Nesta quinta, segundo o operador da Renascença, Luis Felipe Laudisio dos Santos, devemos ver o real devolvendo parte do forte movimento, reagindo às costuras de Rodrigo Maia, que anunciou que o governo já teria número suficiente para instalar a comissão especial.

O dólar segue forte no exterior por que os investidores temem que Pequim atenue sua agressiva campanha de estímulos, que incluem cortes nos compulsórios bancários e crédito mais farto e barato para pequenas empresas privadas, diante do desempenho econômico da China melhor do que o esperado no primeiro trimestre.

Além disso, as bolsas europeias recuam assim como o euro e a libra cedem nesta manhã, após alguns balanços divulgados no setor financeiro europeu abaixo do esperado, o encerramento do diálogo para fusão entre os dois maiores bancos alemães, o Deutsche Bank e o Commerzbank, além do bloqueio pelo governo britânico da fusão entre os supermercados Asda e Sainsbury's. Nos EUA, há expectativas hoje por balanços da Amazon, Intel e Ford Motor em meio à espera do PIB do país no 1º trimestre, que será conhecido amanhã.