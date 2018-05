Pelo menos 11 mil veículos não foram produzidos por causa da greve

Pelo menos 11 mil veículos deixaram de ser produzidos no Brasil por causa da greve dos caminhoneiros, aponta levantamento feito pelo Broadcast com algumas das montadoras que interromperam as atividades. São elas Honda, Nissan, Renault e o grupo FCA (Fiat e Jeep).

+ Setor de proteína animal estima prejuízo de R$ 1 bilhão com greve

O número certamente é maior porque algumas das principais fabricantes do País não revelaram qual era o ritmo de produção antes da greve, como, por exemplo, Volkswagen, GM e Ford. As empresas não conseguem produzir por falta de peças.

O cálculo parcial representa cerca de 5% do total produzido pela indústria automobilística em abril, quando 216,1 mil unidades saíram das fábricas. O impacto exato da greve na produção em maio será revelado no início de junho pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), em coletiva de imprensa que apresentará os resultados do setor no mês.

+ Todas as montadoras do País suspendem produção

O grupo FCA, que tem fábricas em Betim (MG) e Goiana (PE), parou de produzir ontem. O ritmo de fabricação antes da greve era de 2,1 mil unidades por dia, o que leva a uma perda de pelo menos 4,2 mil unidades na soma de ontem e hoje. A Nissan, que também está no segundo dia sem produzir, tem perda acumulada de cerca de mil carros - o ritmo antes da paralisação era de 500 unidades.

A Honda, que está no terceiro dia de suspensão das atividades, mantinha ritmo de 650 unidades por dia até terça-feira, o que representa perda de 1,9 mil unidades no período acumulado de interrupção da produção. A Renault, que também não produz há três dias, deixou de produzir aproximadamente 3,9 mil automóveis - o ritmo diário antes da greve era de 1,9 mil.

+ Pelo menos 120 dos 180 frigoríficos do País estão paralisados

Embora a Anfavea tenha anunciado ontem que todas as montadoras estariam sem produzir hoje, algumas fábricas chegaram a operar. A Toyota, que interrompeu produção em Sorocaba (SP), Indaiatuba (SP) e Porto Feliz (SP), segue operando normalmente em São Bernardo do Campo.

A Hyundai, que tem fábrica em Piracicaba (SP), chegou a produzir hoje no primeiro turno, mas interrompeu as atividades no segundo. E a Mercedes-Benz, que voltou ontem a produzir após o fim de uma greve dos metalúrgicos, operou normalmente nesta sexta-feira. A empresa, no entanto, informou que as atividades serão suspensas a partir de segunda-feira por causa da greve dos caminhoneiros.