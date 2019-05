Tereza Cristina começa viagem à Ásia para divulgação de café brasileiro

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, participou nesta sexta-feira da promoção de cafés especiais nacionais na UCC Coffee Academy, reconhecida escola de barismo de Tóquio pertencente à Ueshima Coffee Company (UCC), maior torrefadora do Japão. Em nota, a pasta disse que mais de 100 convidados degustaram amostras de cafés com aromas diferenciados, como do cerrado mineiro. "A ideia é aumentar o consumo do produto pelo Japão e demais países da Ásia, continente considerado a nova fronteira para o mercado do café", afirma a nota.

Conforme a Agricultura, o Japão é o quarto maior comprador do café brasileiro, ficando atrás de Estados Unidos (1º), Alemanha (2º) e Itália (3º). De janeiro a dezembro de 2018, os japoneses importaram 2.484.027 de sacas de 60 quilos, conforme dados do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil.

Safra

No acumulado da safra 2018/19 de café - julho a abril - as exportações brasileiras de café somam 34 milhões de sacas de 60 quilos. Conforme o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé), o volume, que ficou 30,4% acima de igual período da temporada anterior, é o maior dos últimos cinco anos. A receita cambial somou US$ 4,562 bilhões na safra 2018/19, aumento de 7% em relação a 2017/18. Já o preço médio caiu 17,9%, para US$ 133,87 por saca.

No acumulado da safra, o café arábica representou 28,1 milhões de sacas, alta de 23,4%; seguido pelo café solúvel, com 3,186 milhões de sacas, um aumento de 8,3%. O café robusta (conilon) voltou a ser destaque: as exportações cresceram 670,3%, para 2,710 milhões de sacas. Até abril, no acumulado do ano cafeeiro, o tipo arábica representa 82,7% das exportações totais, o solúvel respondeu por 9,3% dos embarques, enquanto o robusta registra participação de 8% sobre o volume total embarcado.

Tipos e destinos

No primeiro quadrimestre do ano, o Brasil exportou café para 111 países. Na lista dos dez principais destinos do café brasileiro no período estão os Estados Unidos, que importaram 2,4 milhões de sacas de café (correspondendo a 18,4% das exportações); Alemanha, com 2,2 milhões de sacas importadas (16,8%); e Itália, com 1,3 milhão de sacas (10%). Na sequência estão: Japão, com 1 milhão de sacas (7,7%); Bélgica, com 730 mil sacas (5,6%); Turquia, com 435 mil sacas (3,3%); Reino Unido, com 395 mil sacas (3%); Rússia, com 329 mil sacas (2,5%); França, com 307 mil sacas (2,3%); e Canadá, com 300 mil sacas (2,3%).

Em relação aos cafés diferenciados, de janeiro a abril, o Brasil exportou 2,5 milhões de sacas, uma participação de 19,5% no volume total do café embarcado, e de 24,6% da receita cambial, gerando US$ 416 milhões. Na comparação com o mesmo período de 2018, o volume de cafés diferenciados enviado para o exterior apresentou crescimento de 43,4%. O principal destino de envio do tipo diferenciado são os Estados Unidos.

O Porto de Santos continua como líder da maior parte das exportações no primeiro quadrimestre deste ano, com 79,9% do volume exportado (10,5 milhões de sacas), enquanto o Porto do Rio de Janeiro aparece na sequência, com 12% dos embarques (1,6 milhão de sacas).