Greve dos caminhoneiros: Veja o que funciona e o que não funciona em SP nesta terça

A greve dos caminhoneiros chega ao 9º dia nesta terça-feira, 29, e ainda afeta setores como transporte e alimentação. Na cidade de São Paulo, os ônibus circularão com frota reduzida e as unidades básicas de saúde não realizarão exames de rotina. Veja a seguir a situação dos serviços da capital nesta terça-feira.

Ônibus

Devem circular com 60% a 70% da frota. As linhas noturnas ficarão autorizadas a operar com 50% da frota, a partir da madrugada desta terça

Metrô e CPTM

Funcionarão com horário estendido. Abrirão às 4 horas e fecharão apenas à 1 hora da madrugada, com exceção da Linha 13-Jade da CPTM, que funciona em operação assistida, das 10h às 15h.

Rodízio

Volta a ser suspenso nesta terça-feira. E funcionários da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) não poderão multar veículos com pane seca (falta de combustível)

Hospitais

Cinco hospitais municipais estão remarcando cirurgias eletivas agendadas para segunda e terça-feira. São eles: Carmino Caricchio (Tatuapé), Fernando Mauro Pires da Rocha (Campo Limpo), Ignácio Proença de Gouveia, José Soares Hungria e Mario Degni.

As cirurgias eletivas estão mantidas nos hospitais municipais Alexandre Zaio, Alípio Correa Netto, Arthur Ribeiro Saboya, Benedicto Montenegro, Waldomiro de Paula, Tide Setubal, Menino Jesus, Vereador Storopolli e Cidade Tiradentes, assim como na Maternidade Cachoeirinha. No M’ Boi Mirim, estão sendo reagendadas apenas as cirurgias de hérnia e urologia.

UBS

Nesta terça-feira, 29, não serão realizados exames de rotina nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Samu

As viaturas do Samu operam normalmente na cidade, segundo a Prefeitura.

Alimentação

As feiras livres de São Paulo serão reduzidas a alguns endereços para concentrar os feirantes que têm mercadorias. A lista pode ser consultada aqui.

Escolas

Escolas da rede municipal vão abrir as portas nesta terça e a oferta de merenda está garantida, informou a Prefeitura

Coleta de lixo

A coleta de lixo domiciliar funcionará normalmente até a noite de terça-feira. Já a coleta seletiva segue suspensa. A coleta hospitalar, a limpeza pós-feiras livres e o recolhimento de animais mortos estão mantidos. Os Ecopontos permanecem fechados.

Varrição

O serviço de varrição de ruas está garantidos até a noite de terça-feira.

Serviço funerário

Está mantido até a noite desta terça-feira, 29, após o reabastecimento dos veículos.

Greve dos Caminhoneiros AO VIVO

Acompanhe aqui outras notícias sobre a greve dos caminhoneiros.