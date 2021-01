Wilson Ferreira Junior renuncia ao cargo de CEO da Eletrobrás

O executivo Wilson Ferreira Junior renunciou ao cargo de CEO da Eletrobrás, que ocupava desde 2017, quando foi nomeado pelo ex-presidente Michel Temer.

De acordo com o comunicado da empresa, Ferreira alegou motivos pessoais para deixar o posto. Ele havia sido indicado com a missão de reestruturar a empresa e prepará-la para um processo de privatização.

O então CEO ocupa o cargo até o dia 5 de março e deve fazer um pronunciamento ao mercado nesta segunda-feira, 25, às 15h (horário de Brasília).

Na semana anterior à renúncia de Ferreira, as ações da Eletrobrás chegaram a se desvalorizar mais de 10%. Com a renúncia, o temor do mercado é que o processo de privatização esteja ameaçado.

Leia abaixo a íntegra do comunicado da Eletrobrás

"Centrais Elétricas Brasileiras S/A ('Companhia' ou 'Eletrobras') (B3: ELET3, ELET5 & ELET6; NYSE: EBR & EBR.B; LATIBEX: XELT.O & XELT.B) informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que, nesta data, Wilson Ferreira Junior, atual Presidente da Companhia e membro do Conselho de Administração, renunciou ao cargo de Presidente da Companhia, por motivos pessoais.

Wilson permanecerá no referido cargo de Presidente até o dia 5 de março de 2021, permitindo a adequada transição para seu sucessor, ainda a ser indicado.

A Companhia aproveita o ensejo para agradecer ao Wilson por sua reconhecida liderança na reestruturação organizacional e financeira do Sistema Eletrobras durante seu mandato de cerca de 4,5 anos. Sob sua gestão, a Companhia atingiu lucros históricos, reduziu sua alavancagem a patamares compatíveis com a geração de caixa, reduziu custos operacionais com privatizações de distribuidoras e programas de eficiência, colocou em operação obras atrasadas, simplificou a quantidade de participações acionárias, com a venda, incorporação e encerramento em cerca de 90 sociedades de propósito específico, aprimorou seu Programa de Compliance, padronizou estatutos sociais e alçadas de aprovação das Empresas Eletrobras e resolveu contenciosos importantes nos Estados Unidos decorrentes de reflexos da Operação Lava Jato, dentre outras realizações relevantes.

Em razão do objeto deste Fato Relevante, a Companhia convida a todos investidores para uma teleconferência às 15h de amanhã, dia 25 de janeiro, com a participação do Wilson. As informações para a conexão são apresentadas abaixo:

15:00 (Horário de Brasília)

1:00 p.m. (USA Eastern time)

6:00 p.m. (United Kingdom time)

(+1) 786 837 9597 (Estados Unidos)

(+44) 20 3318 3776 (Reino Unido)

0800-022-1325 ou (55 11) 3137-8037 (se estiver no Brasil)"