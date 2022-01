Bolsa tenta sustentar os 109 mil pontos e dólar sobe, com piora no exterior

O mau humor predomina no mercado nacional nesta sexta-feira, 21, com a Bolsa brasileira (B3) tentando sustentar os 109 mil pontos e o dólar à vista acelerando o ritmo de alta, para tocar o patamar de R$ 5,45. Esse movimento vem em meio a uma piora das bolsas em Nova York e à realização de ganhos recentes, na esteira do aumento da cautela frente ao ambiente fiscal.

Leia Também Bolsonaro diz que negocia com Congresso PEC para reduzir preço de combustíveis e energia

Às 15h22, o Ibovespa tinha alta marginal de 0,04%, aos 109.143,58 pontos enquanto o dólar à vista avançava 0,77%, cotado a R$ 5,4578. Em Nova York, o Dow Jones recuava 0,66%, S&P 500 caía 1,05% e Nasdaq voltava 1,43%.

O mercado assimila a intenção do governo Jair Bolsonaro de emplacar uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para zerar tributos para combustíveis e, assim, aliviar as pressões inflacionárias em ano eleitoral, o que reduziria a arrecadação em cerca R$ 50 bilhões.

Fontes ouvidas pelo Estadão/Broadcast afirmam que, paralelamente á PEC, o Ministério da Economia quer acelerar publicação de Medida Provisória para alterar regras do setor de logística e distribuição de combustíveis.

O líder do PSDB no Senado, Izalci Lucas (PSDB-DF), afirmou que há ambiente para aprovação da PEC. Nesse caso, porém, o tucano defende mexer também no ICMS e alterar a base de cálculo da tributação, dividindo o ônus da queda de arrecadação com os governadores.

No entanto, o governador do Piauí, Wellington Dias (PI), afastou a possibilidade de os Estados mexerem no ICMS em 2022 e defendeu um projeto do Senado para criar um fundo de equalização dos preços da gasolina e do diesel.

O Banco Safra estima que o déficit primário do Governo Central deve atingir R$ 108,50 bilhões em 2022 (1,2% do Produto Interno Bruto), maior do que o rombo estimado em 2021 (-R$ 40 bilhões) e do que o previsto pela Lei Orçamentária Anual (LOA 2022), de R$ 79,30 bilhões

No exterior, a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou hoje que o secretário de Estado, Antony Blinken, transmitiu à Rússia a mensagem de que qualquer invasão da Ucrânia terá severas consequências para o país.