Com alívio após anúncio do Federal Reserve, Bolsa acentua alta e dólar cede

Os ativos domésticos mantêm a trajetória de valorização na tarde desta sexta-feira, 27, em sintonia com o ambiente de maior apetite por risco no mercado internacional. Com as bolsas de Nova York em alta firme, o Índice Bovespa ampliou o ritmo, renovando máximas no nível dos 120 mil pontos. O discurso do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, continua a ecoar nos negócios. Embora haja clara sinalização de que o BC americano irá iniciar o processo de redução do programa de compras de ativos, o tapering, a elevação de juros pelo Fed não está por ora no horizonte.

O mercado global respirou com alívio, especialmente os que começavam a se posicionar para a possibilidade de a retirada de estímulos monetários acontecer em setembro, após recentes sinais emitidos por autoridades do BC americano. Powell reiterou que o Fed ainda não cumpriu a meta com relação ao pleno emprego, a inflação segue sob efeito de fatores transitórios e a variante Delta do coronavírus ainda é fator de dúvida sobre o ritmo da retomada mundial.

O apoio ao tom do "grande discurso" por colegas, como o presidente do Fed da Filadélfia, Patrick Harker, contribui para a reverberação da mensagem de Powell. Ao mesmo tempo, Harker voltou a defender que o processo de redução gradual nas compras de bônus seja feito "antes mais cedo que mais tarde" - no momento, o presidente da distrital de Filadélfia não tem direito a voto no Fomc, o comitê de política monetária do Fed.

Por outro lado, o presidente da distrital de St. Louis, James Bullard, reiterou que o mercado espera pelo anúncio do 'tapering', e por isso o BC americano pode realizá-lo de maneira relativamente rápida, completando-o até o fim do primeiro trimestre de 2022 - entre Bullard e Powell, o mercado, claro, deu bem mais peso ao segundo.

Às 14h35, o dólar à vista era negociado a R$ 5,2055, em queda de 0,98%. No mercado futuro, a divisa para liquidação em setembro recuava 1,15%, aos R$ 5,2090. Na Bolsa, o Ibovespa marcava 120.348,03 pontos, com avanço de 1,37%. Na renda fixa, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento de janeiro de 2023, o mais líquido, tinha taxa de 8,46%, contra 8,48% do ajuste de ontem.

Os mercados acionários da Europa oscilaram perto da estabilidade em parte desta sexta-feira, mas fecharam com ganhos em sua grande maioria, melhorando após o discurso do presidente do Federal Reserve.